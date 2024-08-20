За минулу добу Сили оборони ліквідували 1330 російських окупантів. Загалом Росія вже втратила в Україні 601800 військових.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 20.08.24 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 601800 (+1330)
- танків ‒ 8518 (+5)
- бойових броньованих машин ‒ 16521 (+26)
- артилерійських систем – 17156 (+52)
- РСЗВ – 1166 (+1)
- засоби ППО ‒ 926 (+1)
- літаків – 367 (+0)
- гелікоптерів – 328 (+0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 13864 (+55)
- крилаті ракети ‒ 2438 (+1)
- кораблі / катери ‒ 28 (+0)
- підводні човни - 1 (+0)
- автомобільної техніки та автоцистерн – 23142 (+95)
- спеціальна техніка ‒ 2885 (+22)
Дані уточнюються.