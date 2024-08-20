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Сили оборони ліквідували 1330 російських окупантів

Росія вже втратила в Україні 601800 військових. 

Сили оборони ліквідували 1330 російських окупантів
Знищення окупантів
Фото: Об'єднаний пресцентр Сил оборони таврійського напрямку

За минулу добу Сили оборони ліквідували 1330 російських окупантів. Загалом Росія вже втратила в Україні 601800 військових. 

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 20.08.24 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 601800 (+1330) 
  • танків ‒ 8518 (+5)
  • бойових броньованих машин ‒ 16521 (+26) 
  • артилерійських систем – 17156 (+52) 
  • РСЗВ – 1166 (+1) 
  • засоби ППО ‒ 926 (+1) 
  • літаків – 367 (+0) 
  • гелікоптерів – 328 (+0) 
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 13864 (+55) 
  • крилаті ракети ‒ 2438 (+1) 
  • кораблі / катери ‒ 28 (+0) 
  • підводні човни - 1 (+0)
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 23142 (+95)
  • спеціальна техніка ‒ 2885 (+22)

Дані уточнюються.

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