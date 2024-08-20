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В тимчасово окупованому росіянами Криму загострюється дефіцит палива

На багатьох автозаправках відсутній бензин А-95.

В тимчасово окупованому росіянами Криму загострюється дефіцит палива
В тимчасово окупованому росіянами Криму загострюється дефіцит палива

В тимчасово окупованому росіянами Криму загострюється критичний дефіцит палива.

Про це повідомляє Представництво президента України в АРК.

“На багатьох автозаправках відсутній бензин А-95, що створює серйозні труднощі для автомобілістів. Попри спроби знайти паливо, його майже немає в наявності або його ціна значно перевищує офіційну”, - йдеться у повідомленні. 

При цьому ситуацію ускладнює те, що весь наявний бензин і дизельне пальне спрямовується на підтримку російської армії. 

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Через це місцеве населення залишається без необхідного ресурсу.

Що передувало

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