В тимчасово окупованому росіянами Криму загострюється дефіцит палива

В тимчасово окупованому росіянами Криму загострюється критичний дефіцит палива.
Про це повідомляє Представництво президента України в АРК.
“На багатьох автозаправках відсутній бензин А-95, що створює серйозні труднощі для автомобілістів. Попри спроби знайти паливо, його майже немає в наявності або його ціна значно перевищує офіційну”, - йдеться у повідомленні.
При цьому ситуацію ускладнює те, що весь наявний бензин і дизельне пальне спрямовується на підтримку російської армії.
Через це місцеве населення залишається без необхідного ресурсу.
Що передувало
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Виробництво бензину в РФ зменшилося після низки ударів українських безпілотників по нафтопереробних заводах на початку 2024 року.
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Російський уряд з 1 серпня повернув заборону на вивезення бензину, яку запровадили 1 березня, а скасували в кінці травня. ПТоді повідомлялося, що заборона діятиме до кінця серпня.
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На початку травня видання Politico на основі аналізу російського нафтового ринку дійшло висновку, що українські атаки безпілотників на нафтопереробні заводи фактично залишили Росію з мінімальним запасом бензину для внутрішнього використання.
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Агенція Bloomberg також стверджувала, що російська нафтопереробка впала до річного мінімуму.
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В кінці травня російська влада засекретила оперативну статистику випуску пального.
- Російський уряд продовжив заборону на експорт бензину до 31 грудня 2024 року.