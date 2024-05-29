Російська влада засекретила оперативну статистику випуску пального

Таке рішення прийняли після українських атак на російські НПЗ.

Пожежа на НПЗ Лукойл у Нижегородській області внаслідок атаки дрона, 12 березня 2024 р.

Російське Міненерго оголосило, що припиняє надавати Росстату щотижневі дані про виробництво бензину та дизпалива.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на The Moscow Times.

“З огляду на існуючу геополітичну ситуацію розкриття такої інформації може стати приводом для маніпулювання ринком з боку несумлінних його учасників”, - заявило Міненерго РФ.

Як стверджує міністерство, закриття статистики про виробництво бензину “сприятиме зміцненню надійності” забезпечення внутрішніх споживачів. Також це сприятиме підвищенню енергетичної безпеки Росії загалом.

Опубліковані 23 травня тижневі дані Росстату показали, що виробництво бензину в Росії впало до мінімуму з жовтня. Це сталось після того, як БпЛА за три тижні вразили щонайменше п'ять великих НПЗ.

Як стверджує російська статистика, з 13 по 19 травня російські НПЗ випустили 740 тис. тонн бензину.

Це на 2,5% менше, ніж тижнем раніше, на 5% менше, ніж на початку травня, і на 20% менше показників кінця грудня, коли НПЗ випускали понад 930 тис. тонн бензину щотижня.

Крім того, випуск дизельного палива просів на 7,1% за тиждень, до 1,558 млн тонн. Порівняно з кінцем минулого року, НПЗ скоротили виробництво на 11%, або майже на 200 тис. тонн на тиждень.

“На 100% виключити [атаки] неможливо, іноді трапляються ті ситуації, які були”, - визнав віцепрем'єр РФ Олександр Новак.

У квітні російське Міненерго дозволило нафтозаводам різко зменшити вимоги до якості бензину, щоб уникнути дефіциту.