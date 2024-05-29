Синєгубов: ворог підтягує резерви на Липецькому та Вовчанському напрямках

Російська армія стягує свої резерви на Липецькому та Вовчанському напрямках для збереження темпів просування.

Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Ворог намагається просунутися вглиб нашої території, але успіхів не має. На Липецькому і Вовчанському напрямках ворог підтягує ресурси та резерви, щоб утримувати наступальний темп. У Вовчанську продовжуються вуличні бої", — сказав Синєгубов.

На Куп‘янському напрямку ворог також постійно підтягує резерви, щоб зберегти потенціал наступу.

"Богодухівський напрямок. Слідкуємо за ситуацією. Із низки населених пунктів раніше була оголошена евакуація. Плануємо посилювати роботу на цьому напрямку", — наголосив Синєгубов.

Наступ росіян на Харківську область

Аналітики ISW зазначили, що росіяни накопичують сили невстановленої чисельності на заході Бєлгородської області Росії, неподалік від кордону з Харківською та Сумською областями.

10 травня Харківська ОВА повідомила про масовані обстріли Вовчанська та інших населених пунктів прикордоння. Генштаб заявив, що близько 5 ранку ворог намагався прорвати лінію оборони.

Того ж дня президент Володимир Зеленський сказав, що окупанти почали в Харківській області контрнаступальну операцію.

Відтоді росіяни намагаються просуватися, захисники чинять опір. Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський також раніше зазначав, що наразі ситуація на Харківщині залишається загостреною. Ворог активно атакує підрозділи ЗСУ на декількох напрямках з метою просування вглиб території нашої держави.

Деякі населені пункти із "сірої зони" стали зоною ведення бойових дій. У деяких із них ворог намагається закріпитися, щоб використати для подальшого просування.

На думку аналітиків американського Інституту вивчення війни, Вовчанськ потрібен росіянам для створення плацдарму з підготовки другого етапу наступу на Харківщині.

Нещодавно Генштаб ЗСУ повідомив, що плани ворога закріпитися у глибині міської забудови Вовчанська зірвано. З початку доби українські підрозділи продовжують виконання бойових завдань в межах міської забудови Вовчанська в північній частині міста. ЗСУ тримають ворога під вогневим контролем. Бойові дії тривають, ситуація контрольована.