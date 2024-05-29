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Синєгубов: ворог підтягує резерви на Липецькому та Вовчанському напрямках

У Вовчанську тривають вуличні бої.

Синєгубов: ворог підтягує резерви на Липецькому та Вовчанському напрямках
Вовчанськ з висоти пташиного польоту
Фото: Костянтин і Влада Ліберови

Російська армія стягує свої резерви на Липецькому та Вовчанському напрямках для збереження темпів просування.

Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Ворог намагається просунутися вглиб нашої території, але успіхів не має. На Липецькому і Вовчанському напрямках ворог підтягує ресурси та резерви, щоб утримувати наступальний темп. У Вовчанську продовжуються вуличні бої", — сказав Синєгубов.

На Куп‘янському напрямку ворог також постійно підтягує резерви, щоб зберегти потенціал наступу.

"Богодухівський напрямок. Слідкуємо за ситуацією. Із низки населених пунктів раніше була оголошена евакуація. Плануємо посилювати роботу на цьому напрямку", — наголосив Синєгубов.

Наступ росіян на Харківську область

  • Аналітики ISW зазначили, що росіяни накопичують сили невстановленої чисельності на заході Бєлгородської області Росії, неподалік від кордону з Харківською та Сумською областями.
  • 10 травня Харківська ОВА повідомила про масовані обстріли Вовчанська та інших населених пунктів прикордоння. Генштаб заявив, що близько 5 ранку ворог намагався прорвати лінію оборони.
  • Відтоді росіяни намагаються просуватися, захисники чинять опір. Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський також раніше зазначав, що наразі ситуація на Харківщині залишається загостреною. Ворог активно атакує підрозділи ЗСУ на декількох напрямках з метою просування вглиб території нашої держави.
  • Наразі за даними Генштабу на Харківському напрямку російські окупанти проводять атаки від Мурома в бік села Стариця. Триває бій у районі Вовчанська.
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