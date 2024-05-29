Голова Комітету ВР із питань свободи слова звернеться до Нацради і Генпрокурора через ситуацію в Укрінформі

Голова Комітету Верховної Ради України з питань свободи слова Ярослав Юрчишин відреагував на події довкола агентства "Укрінформ".
Юрчишин написав у фейсбуці, що звернеться до Нацради і Генпрокурора Андрія Костіна.
"За фактами щодо ситуації в УКРІНФОРМ планую звернутися до Національної ради та Офісу Генерального прокурора. Подяка журналістам, які не враховували "рекомендації", - зазначив нардеп.
У коментарях під своїм дописом Юрчишин зазначив, що про реальну ситуацію в агентстві раніше "були тільки чутки та розмови".
"Факти, це документи. Вони з'явилися в УП. До цього їх не було, були тільки чутки та розмови. Журналісти обіцяли надати факти, але не готові були публічно їх обговорювати", - написав депутат.
Юрчишин зазначив, що Нацрада може зафіксувати випадок цензури, це стане додатковою підставою для реакції правоохоронців, а вони встановлять, хто за цим стоїть.
- Як відомо, "Українська правда" оприлюднила матеріал про скандали в агентстві за час, коли ним керував ставленик Офісу Президента Олексій Мацука. Зокрема, йдеться про цензуру, "темники" і звільнення низки працівників.
- Мацука свою причетність до "темників" відкинув.
- Наразі Укрінформом призначили керувати військового журналіста полковника Сергія Череватого.