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Голова Комітету ВР із питань свободи слова звернеться до Нацради і Генпрокурора через ситуацію в Укрінформі

"Подяка журналістам, які не враховували "рекомендації", - підкреслив Юрчишин.

Голова Комітету ВР із питань свободи слова звернеться до Нацради і Генпрокурора через ситуацію в Укрінформі
Ярослав Юрчишин
Фото: firtka.if.ua

Голова Комітету Верховної Ради України з питань свободи слова Ярослав Юрчишин відреагував на події довкола агентства "Укрінформ".

Юрчишин написав у фейсбуці, що звернеться до Нацради і Генпрокурора Андрія Костіна.

"За фактами щодо ситуації в УКРІНФОРМ планую звернутися до Національної ради та Офісу Генерального прокурора. Подяка журналістам, які не враховували "рекомендації", - зазначив нардеп.

У коментарях під своїм дописом Юрчишин зазначив, що про реальну ситуацію в агентстві раніше "були тільки чутки та розмови". 

"Факти, це документи. Вони з'явилися в УП. До цього їх не було, були тільки чутки та розмови. Журналісти обіцяли надати факти, але не готові були публічно їх обговорювати", - написав депутат.

Юрчишин зазначив, що Нацрада може зафіксувати випадок цензури, це стане додатковою підставою для реакції правоохоронців, а вони встановлять, хто за цим стоїть.

  • Як відомо, "Українська правда" оприлюднила матеріал про скандали в агентстві за час, коли ним керував ставленик Офісу Президента Олексій Мацука. Зокрема, йдеться про цензуру, "темники" і звільнення низки працівників. 
  • Мацука свою причетність до "темників" відкинув.
  • Наразі Укрінформом призначили керувати військового журналіста полковника Сергія Череватого.
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