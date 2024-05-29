УП: Екскерівник Укрінформу розсилав редакціям "темники", а його команда змушувала звільнятися нелояльних працівників

Табу ввели навіть на публікацію контенту деяких військових, як-от Валерія Залужного та Сергія Наєва.

Колишній керівник Укрінформу Олексій Мацука поширював "темники" у редакції, а його команда тиснула на частину працівників, аби вони звільнялися з роботи, повідомляє "Українська правда".

Співрозмовники видання розповіли про методи роботи лояльного до Офісу Президента ексглаву агентства, який приступив до виконання обов'язків у листопаді 2023 року.

Формувати команду менеджерів Мацуці допомагав ОПУ. Опісля стартували обговорення нових проєктів, зокрема, за участі радників Андрія Єрмака. Йдеться, наприклад, про програму Сергія Лещенка "Лещенко запитує". Радник глави Офісу Президента також розповів, що пропонував "урізноманітнити лінійку проєктів у YouTube, щоденник з фронту, робити більш яскраві заголовки", а також "активніше публікувати короткі відео в Телеграмі, активніше рухатися в Х".

Мацука, за даними УП, майже щодня поширював у редакційних чатах теми, які було "бажано висвітлювати", а творчі редакції отримували списки експертів з контактами, до яких треба було звертатися при підготовці різних матеріалів. Зокрема, ексочільник агентства висловлював претензії до публікацій контенту від тодішнього командувача Об'єднаних сил генерала Сергія Наєва, а також ексголовкома Валерія Залужного.

На початку грудня минулого року Мацука особисто відправив регіональній редакції файли з рекомендаціями, які теми необхідно висвітлювати кореспондентам в областях, а ще - у кого брати коментарі, а в кого не бажано.

Фото: УП "Темники" Олексія Мацуки

Фото: УП "Темники" Олексія Мацуки

Колектив Укрінформу відмовився працювати за такими вказівками, а після того, як Мацука дізнався, що "темники" побачило все агентство, заявив, що колонку з "небажаними спікерами" дописав хтось інший, а не він.

При цьому представники медійної команди ОПУ заперечили свою причетність до появи "темників", а Мацука відмовився розповісти журналістам, звідки він їх отримав.

У результаті Укрінформ навесні 2024 року вперше не потрапив до "білого списку" ЗМІ Інституту масової інформації.

Директорка ІМІ Оксана Романюк повідомила, що в Інституті почали фіксувати появу новин із "перекосом балансу в бік Офісу президента". Також зросла частка "паркету" в структурі інформаційних повідомлень.

Ще одним наслідок роботи команди Мацуки стало звільнення працівників. З моменту призначення його на посаду Укрінформ залишили 45 осіб.

УП повідомила, що Олексій Мацука, який раніше був шеф-редактором лояльного до влади каналу FREEДОМ, за 2023 рік отримав майже 2 млн грн зарплати. Щоб "підтягнути" схожий рівень в "Укрінформі", очільник агентства звернувся до керівника Мінкультури і відомство згодом погодило йому і його команді премії. Упродовж січня – квітня 2024 року Мацука та його заступник Єгор Сігарьов отримували по 287% премії від посадового окладу, а, зокрема, заступниці гендиректора Ірині Чередниченко встановили найменший відсоток – 40.