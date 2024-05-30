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Шмигаль сказав, яким підприємствам вдасться уникнути графіків відключень світла

Поки що графіки не застосовують, але в разі дефіциту – доведеться. 

Шмигаль сказав, яким підприємствам вдасться уникнути графіків відключень світла
Фото: pixabay

Графіки відключень світла не застосовуватимуть до підприємств, які імпортують 80% від свого споживання електроенергії.

Відповідну постанову сьогодні ухвалив уряд. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Це дозволить таким підприємствам безперебійно та стабільно працювати, і водночас зменшиться дефіцит потужності в енергосистемі, а значить буде більше світла в оселях українців", – пояснив голова уряду. 

Шмигаль додав, що протягом декількох днів відключень енергопостачання вдалося уникати для усіх – це можливо завдяки виходу енергоблоків з ремонту та сонячній генерації. Але якщо в системі знову буде дефіцит, то графіки повернуть. 

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