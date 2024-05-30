Шмигаль сказав, яким підприємствам вдасться уникнути графіків відключень світла

Графіки відключень світла не застосовуватимуть до підприємств, які імпортують 80% від свого споживання електроенергії.
Відповідну постанову сьогодні ухвалив уряд. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
"Це дозволить таким підприємствам безперебійно та стабільно працювати, і водночас зменшиться дефіцит потужності в енергосистемі, а значить буде більше світла в оселях українців", – пояснив голова уряду.
Шмигаль додав, що протягом декількох днів відключень енергопостачання вдалося уникати для усіх – це можливо завдяки виходу енергоблоків з ремонту та сонячній генерації. Але якщо в системі знову буде дефіцит, то графіки повернуть.
- Графіки відключень світла можливі до кінця літа, повідомили сьогодні в "Українських розподільчих мережах". Це пов'язано з необхідністю призупиняти роботу АЕС для перезалиття палива.
- З кінця зими Росія відновила масовані атаки на енергетику України. З 14 травня довелося повернути обмеження електропостачання для населення, а бізнес почали вимикати ще раніше.
- 27 травня в роботу провернули один із енергоблоків АЕС, завдяки чому вдалося відмовитися від обмежень.