Шмигаль сказав, яким підприємствам вдасться уникнути графіків відключень світла

Поки що графіки не застосовують, але в разі дефіциту – доведеться.

Графіки відключень світла не застосовуватимуть до підприємств, які імпортують 80% від свого споживання електроенергії.

Відповідну постанову сьогодні ухвалив уряд. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Це дозволить таким підприємствам безперебійно та стабільно працювати, і водночас зменшиться дефіцит потужності в енергосистемі, а значить буде більше світла в оселях українців", – пояснив голова уряду.

Шмигаль додав, що протягом декількох днів відключень енергопостачання вдалося уникати для усіх – це можливо завдяки виходу енергоблоків з ремонту та сонячній генерації. Але якщо в системі знову буде дефіцит, то графіки повернуть.