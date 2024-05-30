Туреччина допоможе Україні відновлювати енергетичну систему

Очільник Міністерства енергетики України Герман Галущенко зустрівся із послом Туреччини в нашій країні Мустафою Левентом Більгеном. Темою розмови стало відновлення української енергетичної системи після російських обстрілів.

Як пише Міненергетики на своїй сторінці у Facebook, урядовець розповів дипломату про план збільшення гнучкості системи, зокрема шляхом нарощення генерації електроенергії через розподілені та мобільні потужності. Ці заходи Галущенко назвав "питанням виживання під час наступної зими".

Посол Туреччини розповів міністрові про зацікавлення кількох турецьких компаній долучитися до проєктів відновлення енергосистеми в Україні. Перспективи реалізації бачать, перш за все, у Харківській та Одеській областях. Йдеться про встановлення у цих регіонах мобільних електростанцій.