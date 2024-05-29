Головне за середу, 29 травня: ворожі штурми на Харківщині і Покровському напрямку, підвищення тарифів на електроенергію

Бойові дії на Харківщині, 82 бойових зіткнення, ворожі обстріли, завершення пошукової операції в гіпермаркеті Харкова. Яким запам’ятається 826-й день повномасштабної війни.

Уряд готується підвищити тариф на електроенергію для населення. За даними РБК-Україна, вже завтра Кабінет міністрів підвищить тариф для тих, хто використовує понад 100 кВт, і подорожчання складе 80%.

Для споживачів менше цієї позначки з 1 червня тариф залишиться колишнім – 2,64 грн/кВт-год. А от для тих, хто перевищить, вартість становитиме 4,8 грн/кВт-год.

При споживанні 100 кВт на місяць сума за електроенергію у платіжці не зміниться та становитиме 264 гривень. Якщо споживання буде 200 кВт, то сума збільшиться до 744 гривень (при чинному тарифі – 528 гривень). При споживанні 300 кВт платіж буде 1224 гривень (при чинному тарифі – 792 гривень), порахували журналісти.

За їхніми даними, під час підготовки рішення розглядалися різні варіанти. У тому числі підвищення тарифу до 3,96 грн/кВт-год.

Російські окупаційні війська не припиняють атакувати вздовж майже всієї лінії фронту, концентруючи зусилля на Харківщині і Покровському напрямку. Станом на 20:30 загальна кількість російських наступальних та штурмових дій зросла до 82, повідомила пресслужба Генштабу ЗСУ.

Покровський напрямок залишається найгарячішим. На цей час кількість ворожих атак тут зросла до 23. Окупанти намагаються прорвати нашу оборону за підтримки ударних гелікоптерів Ка-52 і скидів авіабомб з літаків. До попередніх семи додалося ще чотири авіаудари. Найактивніше російські терористи б’ють у район Євгенівки. Наші воїни зміцнюють оборонні рубежі, завдають ворогу втрат.

Детальніше про оперативну обстановку станом на вечір 29 травня – в новині.

Сьогодні, 29 травня, російських обстрілів зазнали Краснопільська, Миропільська, Есманьська, Середино-Будська, Шалигинська, Дружбівська, Путивльська, Великописарівська громади Сумської області.

Загалом упродовж дня росіяни здійснили 17 обстрілів Сумської області, під час яких пролунало 68 вибухів.

По Краснопільській громаді росіяни вдарили ракетою, внаслідок чого загинуло 2 людей та ще 5 людей поранено.

Більше інформації – в новині.

Поліція завершила пошукові роботи у будівельному гіпермаркеті Харкова, по якому російські військові завдали авіаудари 25 травня. Правоохоронці ідентифікували всі 19 тіл загиблих, повідомили у МВС України.

"Загиблих за допомогою спецтехніки цілодобово шукали серед попелу, оперативно ідентифіковували за допомогою ДНК-лабораторії. Криміналісти провели більше 100 досліджень. До поліції звернулись 16 родичів зниклих безвісти, які надали біологічні зразки для експертиз", — повідомляють у поліції.

Унаслідок ударів по гіпермаркету у Харкові загинули 12 чоловіків та 7 жінок. Серед жертв — 17-річний хлопець та 12-річна дівчинка. Ще 54 людини отримали поранення.

Державне бюро розслідувань повідомило про викриття масштабної системи катувань в українських колоніях. Підозру оголосили чотирьом працівникам "Божковської виправної колонії (№16)", повідомили у пресслужбі ДБР.

У ході розслідування правоохоронці викрили численні факти знущань та побиття осіб, які відбували покарання у колоніях. Жертвами злочинців були майже всі, хто потрапляв до колонії. Процес виявлення осіб, які стали жертвами службових осіб колонії, триває.

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