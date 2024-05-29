РБК-Україна: Кабмін з 1 червня підвищить тариф на електроенергію для населення

Уряд готується підвищити тариф на електроенергію для населення. За даними РБК-Україна, вже завтра Кабінет міністрів підвищить тариф для тих, хто використовує понад 100 кВт, і подорожчання складе 80%.
Для споживачів менше цієї позначки з 1 червня тариф залишиться колишнім – 2,64 грн/кВт-год. А от для тих, хто перевищить, вартість становитиме 4,8 грн/кВт-год.
За словами співрозмовника редакції, проєкт рішення щодо цього вже готовий, завтра його планують затвердити в уряді.
При споживанні 100 кВт на місяць сума за електроенергію у платіжці не зміниться та становитиме 264 гривень.
Якщо споживання буде 200 кВт, то сума збільшиться до 744 гривень (при чинному тарифі – 528 гривень). При споживанні 300 кВт платіж буде 1224 гривень (при чинному тарифі – 792 гривень), порахували журналісти.
За їхніми даними, під час підготовки рішення розглядалися різні варіанти. У тому числі підвищення тарифу до 3,96 грн/кВт-год.
Новий тариф на електроенергію
- 10 травня в Міненерго повідомили про обговорення підвищення тарифу на електроенергію.
- 14 травня голова Державної інспекції енергонагляду України Руслан Слободян сказав, що остаточно рішення про здорожчання електроенергії для побутових споживачів ще не ухвалили. Точних розрахунків щодо підвищення тарифів поки немає. Очільник Держенергонагляду додав, що торішнє підвищення тарифу на електроенергію дозволило підготуватися до осені та зими і відновити три ГВт енергогенеруючих потужностей. Зараз Україні треба відновити вже вісім гігават – після нових російських ударів.
- У Міненерго потім додали, що новий тариф на електроенергію повинні зробити посильним. За словами заступника міністра Колісника, окрім підняття тарифу, уряд працює над залученням міжнародних партнерів до ремонтних робіт.
- Торік з 1 червня тариф на світло зріс з 1,68 грн за кВт-год до 2,64 гривень. Ця вартість діятиме принаймні до 31 травня.