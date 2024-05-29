РБК-Україна: Кабмін з 1 червня підвищить тариф на електроенергію для населення

Вартість залишиться такою самою для тих, хто вкладається в 100 кВт.

Уряд готується підвищити тариф на електроенергію для населення. За даними РБК-Україна, вже завтра Кабінет міністрів підвищить тариф для тих, хто використовує понад 100 кВт, і подорожчання складе 80%.

Для споживачів менше цієї позначки з 1 червня тариф залишиться колишнім – 2,64 грн/кВт-год. А от для тих, хто перевищить, вартість становитиме 4,8 грн/кВт-год.

За словами співрозмовника редакції, проєкт рішення щодо цього вже готовий, завтра його планують затвердити в уряді.

При споживанні 100 кВт на місяць сума за електроенергію у платіжці не зміниться та становитиме 264 гривень.

Якщо споживання буде 200 кВт, то сума збільшиться до 744 гривень (при чинному тарифі – 528 гривень). При споживанні 300 кВт платіж буде 1224 гривень (при чинному тарифі – 792 гривень), порахували журналісти.

За їхніми даними, під час підготовки рішення розглядалися різні варіанти. У тому числі підвищення тарифу до 3,96 грн/кВт-год.

Новий тариф на електроенергію