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Розпочалися переговори України та МВФ щодо четвертого перегляду програми EFF

Україна розраховує на транш розміром 2,2 мільярди доларів у червні.

Розпочалися переговори України та МВФ щодо четвертого перегляду програми EFF
Сергій Марченко
Фото: МІністерство фінансів

Сьогодні, 27 травня, Міжнародний валютний фонд розпочав із Україною переговори щодо четвертого перегляду програми Механізму розширеного фінансування (Extended Fund Facility – EFF), за яким Україна розраховує отримати транш розміром 2,2 мільярди доларів у червні.

Як йдеться у повідомленні міністерства фінансів, його очільник, Сергій Марченко взяв участь онлайн у відкритті місії МВФ щодо четвертого перегляду програми. 

Від України у зустрічах беруть участь представники Міністерства фінансів, Національного банку, а також інших органів влади, відповідальних за політики у галузі економіки, енергетики, боротьбу і запобігання корупції, верховенства права. 

Метою місії є обговорення стану виконання Україною умов Меморандуму про економічну та фінансову політику. 

Якйдеться у повідомленні, українське міністерство фінансів, спільно з командами Національного банку та МВФ, продовжує активно працювати над впровадженням спільно визначених реформ. 

"Ми вдало пройшли вже три перегляди Програми та розраховуємо на отримання наступного траншу обсягом близько 2,2 млрд доларів США, внаслідок успішного четвертого перегляду, вже у червні", — зазначив Сергій Марченко. 

До державного бюджету України вже надійшли чотири транші у рамках програми МВФ EFF загальним обсягом близько 5,4 млрд доларів США із 15,6 млрд доларів США, які передбачені програмою. Останній, третій транш, розміром 880 млн доларів Україна отримала у березні. 

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