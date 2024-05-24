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За чотири місяці на безпеку і оборону з держбюджету спрямували пів трильйона гривень

Це майже 60% від усієї суми видатків загального фонду держбюджету.

За чотири місяці на безпеку і оборону з держбюджету спрямували пів трильйона гривень
Гроші. Фото ілюстративне
Фото: delo.ua

За чотири місяці 2024 року видатки загального фонду держбюджету на сектор безпеки і оборони становили 554,7 млрд гривень або 58,6% від усієї суми видатків загального фонду держбюджету.

Як інформує Міністерство фінансів України, у квітні сума видатків становила 146,6 млрд грн.

"Безпека і оборона залишається абсолютним пріоритетом та найбільшою статтею видатків державного бюджету", – зазначили у міністерстві.

У відомстві додали, що виділені кошти спрямували на:

  • грошове забезпечення для військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу, поліцейських;
  • придбання військової/спеціальної техніки, озброєння, боєприпасів, продукції оборонного призначення, засобів індивідуального захисту (шоломів, бронежилетів та іншого спеціального екіпірування), пально-мастильних матеріалів, продуктів харчування;
  • медичне забезпечення;
  • інші види витрат для забезпечення діяльності відповідних органів та формувань.

"Нагадаємо, що видатки сектору безпеки і оборони Уряд фінансує виключно за рахунок власних податкових надходжень, а також військових облігацій", – зауважили у міністерстві і нагадали, що важливо підтримувати Збройні Сили України, сумлінно сплачуючи податки, а також інвестуючи у військові облігації.

  • Від 24 лютого 2022 українці купили державних облігацій на 1 трлн гривень. Інвестиції в облігації стали другим за обсягом джерелом фінансування держбюджету після міжнародної допомоги.
  • Від початку року загалом на рахунки держави надійшло 15,6 мільярда доларів, з яких 11,87 млрд становило зовнішнє фінансування від партнерів, а решту було залучено з продажу облігацій внутрішніх державних позик. Найбільшим донором України цьогоріч став Європейський Союз.
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