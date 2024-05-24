За чотири місяці на безпеку і оборону з держбюджету спрямували пів трильйона гривень

За чотири місяці 2024 року видатки загального фонду держбюджету на сектор безпеки і оборони становили 554,7 млрд гривень або 58,6% від усієї суми видатків загального фонду держбюджету.
Як інформує Міністерство фінансів України, у квітні сума видатків становила 146,6 млрд грн.
"Безпека і оборона залишається абсолютним пріоритетом та найбільшою статтею видатків державного бюджету", – зазначили у міністерстві.
У відомстві додали, що виділені кошти спрямували на:
- грошове забезпечення для військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу, поліцейських;
- придбання військової/спеціальної техніки, озброєння, боєприпасів, продукції оборонного призначення, засобів індивідуального захисту (шоломів, бронежилетів та іншого спеціального екіпірування), пально-мастильних матеріалів, продуктів харчування;
- медичне забезпечення;
- інші види витрат для забезпечення діяльності відповідних органів та формувань.
"Нагадаємо, що видатки сектору безпеки і оборони Уряд фінансує виключно за рахунок власних податкових надходжень, а також військових облігацій", – зауважили у міністерстві і нагадали, що важливо підтримувати Збройні Сили України, сумлінно сплачуючи податки, а також інвестуючи у військові облігації.
- Від 24 лютого 2022 українці купили державних облігацій на 1 трлн гривень. Інвестиції в облігації стали другим за обсягом джерелом фінансування держбюджету після міжнародної допомоги.
- Від початку року загалом на рахунки держави надійшло 15,6 мільярда доларів, з яких 11,87 млрд становило зовнішнє фінансування від партнерів, а решту було залучено з продажу облігацій внутрішніх державних позик. Найбільшим донором України цьогоріч став Європейський Союз.