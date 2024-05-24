Для всіх однаково? Чи справедливі графіки відключення світла

В Кабміні заговорили про покарання для обленерго за дискримінацію споживачів. В уряді переконують: прагнуть, щоби відключення були рівномірними по всій країні . В “Укренерго” натомість пояснюють: дефіцит у енергосистемі однаковий для всіх областей, щодоби регіони отримують ліміти споживання. А от як їх вже на місцях розподіляють – запитання значно складніше.

Фото: EPA/UPG

Ці відключення надовго

З середини травня країна живе за графіками відключення електроенергії. Їх практично щодня запроваджують у всіх областях держави. Причин на те кілька, але перша і головна – російські обстріли теплових та гідроелектростанцій. Україна втратила значну частину маневрувальної генерації. А її головна функція – збільшувати виробництво електроенергії у періоди пікового споживання.

“Українська енергосистема втратила за різними оцінками 7-9 ГВт маневрової генерації. У нас є тотальний дефіцит у піки споживання і загалом практично в усі години, окрім денних. Дефіцит намагаються замістити імпортом, перерозподілом споживання відповідно до регіонального навантаження”, – розповіла членкиня НКРЕКП Ольга Бабій.

Ще одна причина віялових відключень – планова ремонтна кампанія на блоках АЕС, тому атомна генерація зараз не може працювати на повну потужність. А зазвичай вона виробляє більш як половину від усієї електроенергії в Україні.

У денні години боротися з дефіцитом державі допомагають сонячні електростанції. Ще у квітні їх доводилося відключати через надлишок виробництва. Втім і тепер є виняток з правила: генерація сонячних станцій сильно залежить від погоди. Тільки-но виникає хмарність, падає виробництво генерації і виникає дефіцит.

“Починаючи з травня і в літній період, ми будемо мати дефіцит в обсязі від 3 до 4 ГВт – еквівалент потужності 4 блоків АЕС. Особливо з 18 вечора і до 8 години ранку, тобто не тільки в пікові вечірні години, а й вночі, чого раніше не було. Це пов’язано з плановими ремонтами блоків АЕС, які в цей період вироблятимуть майже на 50% менше електроенергії, ніж було взимку”, – пояснила колишня міністерка енергетики Ольга Буславець.

Фото: iprosvita.com Імпорт електроенергії обмежений у 1.7 ГВт

Зараз Україна не може перекрити дефіцит шляхом імпорту електроенергії, бо його обсяг обмежений у 1.7 ГВт. Залучає “Укренерго” й аварійну допомогу з країн ЄС, але й цього замало, тому поки що віялових відключень не уникнути.

Уряд хоче справедливості

Держенергонагляд розпочав моніторинг графіків відключень електроенергії. Відомство хоче перевірити, чи є обмеження справедливими для споживачів. Чиновники переконують, що за дискримінацію населення каратимуть обленерго. Та головне завдання таких моніторингів – забезпечити “рівномірний розподіл обсягів зниження використання електрики між споживачами”. Простіше кажучи: аби у разі віялових відключень всі споживачі сиділи без світла однакову кількість часу.

“Якщо споживач запідозрив, на його думку, несправедливість у відключеннях, то можна скаржитися до регулятора (НКРЕКП). Але обґрунтовано, з зафіксованими даними: вказанням заявника, місця проживання, суті проблеми несправедливого розподілу. Тобто що такий-то об'єкт за адресою обмежується менше, а цей – більше. Але перед тим, як робити ці скарги, треба розібратися, чому саме така ситуація відбувається”, – пояснила членкиня НКРЕКП Ольга Бабій.

Частина житлових будинків може живитися з однієї лінії, де розташовані об'єкти критичної інфраструктури, наприклад, лікарні. За два роки обленерго намагалися виправити цю ситуацію, але вдалося не усюди.

Фото: Макс Требухов

Влітку графіки відключення можуть стати ще суворішими, оскільки ще більше блоків атомних станцій підуть на ремонти. В “Укренерго” просять споживачів ощадити електроенергію, але дещо змінюють поради. Вмикати потужні прилади рекомендують не вночі, коли теж виникає дефіцит. Гріти воду бойлерами чи прати краще у денні години у сонячні дні.

“У таких умовах нам доведеться жити до серпня. У серпні-вересні може відбутися незначне покращення у силу різних факторів: вийдуть з ремонту об'єкти атомної генерації, все ще буде активним сонце. Відповідно, у системі залишатиметься велика кількість сонячної генерації. І ще буде тепло, але вже не гаряче”, – прогнозує радник прем'єр-міністра України Юрій Бойко.

У Кабінеті міністрів уже готують спеціальну постанову про справедливі відключення електроенергії для побутових споживачів. У документі мають прописати вичерпний перелік об'єктів критичної інфраструктури, які є важливими для функціонування держави і які обмежувати заборонено. А ще ця постанова має описати черговість розподілу лімітів світла поміж іншими споживачами.

“Зараз надзвичайно важлива свідома позиція кожного споживача. Вдячний всім, хто заощаджує електроенергію, аби світло перемогло темряву. Також принципово, щоб графіки вимкнень споживачів були раціональними, справедливими та рівномірними”, – заявив прем'єр Денис Шмигаль.

Про обмеження електроспоживання “Укренерго” попереджає на добу наперед. Останніми днями відключення зачіпають і промисловість, і побутових споживачів.

Обленерго отримують інформацію про ліміти споживання на кожен регіон. І вже безпосередньо застосовують обмеження для споживачів. Однак ці графіки не є сталими і можуть ще змінюватися впродовж дня залежно від погодних умов чи рівня споживання.

Фото: Пресслужба Укренерго

“Не буває справедливих чи несправедливих відключень. Вони зумовлені технологічними особливостями системи. Якщо у когось є зайві руки проводити моніторинги графіків, то беріть інструменти і допомагайте ремонтувати розбиті станції. Ще зараз починати когось штрафувати, то це просто божевілля. Давайте припинимо казати енергетикам, що їм треба робити. Вони і так працюють на межі сил і можливостей”, – зазначив виконавчий директор Асоціації “Енергоефективні міста України” Святослав Павлюк.

Хто і як формує графіки відключень

Фактичні ліміти споживання для областей подекуди є різними. Принаймні про це свідчить приклад Києва і Дніпропетровської області. У середу, 22 травня, столиця могла використати 75% від потреби електроенергії, а от у Дніпропетровщини цей показник вищий – 87%, такі цифри оприлюднила компанія Yasno. У її керівника Сергія Коваленка у соцмережах запитали, чому киянам доводять найбільші обмеження електроспоживання.

“Це гарне запитання. В мене якоїсь логічної, математичної відповіді немає”, – відповів він.

Графіки відключення електроенергії у Києві й справді є достатньо суворими, бо подекуди тривають вони по сім годин поспіль, далі світло вмикають на годину-півтори. Компанія-постачальниця електроенергії просить споживачів ставитися до цієї ситуації із розумінням, обіцяють шукати “збалансований підхід”.

Фото: EPA/UPG

У центрі Разумкова порахували, що найдовше обмеження електроспоживання у Києві тривало 14 годин. Натомість у той час інші регіони сиділи без світла по 2 години. Експерти запевняють, зараз держава немає суттєвих проблем із передачею електроенергії між областями, тому пояснення цій ситуації може бути інше.

“У Києві сконцентровано більше ніж в інших регіонах “крутих” бізнесменів, що вибили більші ліміти для себе коханих за рахунок населення. Тут мова йде про тих бізнесменів, що не пов'язані з оборонкою та критичною інфраструктурою, а про тих, що володіють ресторанами, кафе, салонами краси, торговельними центрами тощо. Нерідко, такі бізнесмени просто підключаються до мереж для побутових споживачів та метрополітену й ще отримують електроенергію за пільговою ціною”, – переконаний директор енергетичних проблем Центру Разумкова Володимир Омельченко.

Дефіцит електроенергії в Україні однаковий для всіх областей, пояснюють в “Укренерго”. Відповідно, кожен регіон щодоби отримує ліміти споживання. А вже далі обленерго вирішують, як саме застосовувати графіки відключення у рамках ліміту. При цьому, критична інфраструктура має бути заживлена постійно. А це, скажімо, водоканали, очисні мережі, лікарні та низка інших об'єктів. Не мають відключати і підприємства оборонного комплексу.

Фото: defence-ua.com

“Відповідно, від доведеного ліміту віднімається обсяг електроенергії, які споживатимуть всі ці об'єкти. Також у нас в країні діє постанова уряду, яка стимулює підприємства імпортувати електричну енергію. Якщо вони імпортують третину від свого споживання, то їх також не відключають. Тобто весь інший обсяг електроенергії, що залишається, розподіляється на населення по чергах і по графіках, які встановлюють обленерго”, – пояснила речниця “Укренерго” Марія Цатурян.