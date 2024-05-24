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Укренерго: вночі застосовувалась аварійна допомога з Польщі та Румунії

Щільна хмарність окремих регіонів заважає сонячним електростанціям працювати на максимумі своєї потужності в денні години.

Укренерго: вночі застосовувалась аварійна допомога з Польщі та Румунії
Фото ілюстративне
Фото: ДТЕК

Вчора, 23 травня, для подолання дефіциту в енергосистемі, на запит «Укренерго» було активовано аварійне постачання електроенергії в Україну з 09:00 до 24:00 з енергосистем Румунії, Польщі, Словаччини. Сьогодні вночі, з 02:00 до 07:00, також застосовувалась аварійна допомога з Польщі та Румунії. 

 Про це повідомили в Укренерго.

Зазначається, що в енергосистемі наявний дефіцит протягом доби. Ліміти споживання діють з 00:00 до 24:00. При їх перевищенні вводяться графіки погодинних відключень.

Крім того, гроза знеструмила 19 населених пунктів в Сумській області. 

За повідомленням компанії, сьогодні графіки погодинних відключень діють в усіх регіонах України для промислових та побутових споживачів протягом доби з 00:00 до 24:00. 

Причиною є значні пошкодження об’єктів енергетичної інфраструктури після 5 масованих російських атак. Тривають аварійно-відновлювальні роботи і планові ремонти. 

"Одночасно, щільна хмарність в окремих регіонів заважає сонячним електростанціям працювати на максимумі своєї потужності в денні години. Для подолання дефіциту в енергосистемі залучаються імпорт та аварійна допомога з країн Європи", – додали в Укренерго.

Проте через масштабність пошкоджень цих заходів не вистачає для підтримки балансу в енергосистемі. Тому Диспетчерський центр «Укренерго» змушений навіть вдень застосовувати заходи обмеження споживання і для промислових, і для побутових споживачів. 

Стан енергосистеми в Україні
Фото: Укренерго
Стан енергосистеми в Україні

Енергетики наголошують, що графіки погодинних відключень можуть бути застосовані для зниження рівня споживання при перевищенні визначених лімітів обсягів для кожної області. Диспетчерський центр «Укренерго» доводить ці ліміти напередодні до кожного обленерго. Якщо область споживає в межах доведеного ліміту, знеструмлення споживачів можуть не застосовуватись. Якщо ліміт перевищено – знеструмлення будуть відбуватись за опублікованим обленерго графіком.

Інформацію, коли саме можуть бути застосовані відключення у вашому регіоні, можна дізнатись в кабінеті споживача, на офіційних сайтах обленерго, а також на їхніх сторінках у соцмережах.

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