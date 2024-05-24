Міністри фінансів G7 погодять угоду про позику Україні загалом, без деталей, ‒ Reuters

Міністр фінансів США Джанет Єллен заявила, що кредит може скласти близько 50 мільярдів доларів, але жодних сум не узгоджено.

Очікується, що міністри фінансів “Групи семи” (G7) не погодять деталі кредиту для України сьогодні на зустрічі в Італії.

Про це пише Reuters з посиланням на офіційних осіб.

Міністри фінансів і керівники центральних банків країн “Групи семи” ‒ США, Японії, Німеччини, Франції, Великобританії, Італії та Канади ‒ зустрічаються сьогодні в північноіталійському місті Стреза.

Сполучені Штати підштовхують своїх союзників погодитися на позику, забезпечену майбутніми доходами від російських активів на суму близько 300 мільярдів доларів, заморожених після вторгнення Москви в Україну в лютому 2022 року. Міністр фінансів США Джанет Єллен заявила, що кредит може скласти близько 50 мільярдів доларів, але жодних сум не узгоджено. Інші офіційні особи G7, які брали участь у переговорах, висловили обережність, посилаючись на складні юридичні та технічні аспекти, які необхідно вирішити.

“З великими труднощами ми знайшли компроміс щодо використання (вже нарахованих) відсотків. Проблема полягає в тому, як правову основу для цього можна використовувати для майбутніх прибутків”, ‒ заявив журналістам міністр економіки Італії Джанкарло Джорджетті, маючи на увазі угоду, вже укладену Європейським Союзом.

Джорджетті, який очолить зустріч (Італія головує у G7), заявив, що знайти рішення “буде непросто”, і додав, що кілька центральних банків висловили застереження щодо пропозиції США.

Один з європейських чиновників заявив, що комюніке наприкінці зустрічі, ймовірно, міститиме угоду про позику загалом, але без деталей. “Я не думаю, що будуть якісь цифри”, ‒ сказав чиновник, відповідаючи на запитання про цифру в 50 мільярдів доларів.

Міністр фінансів Німеччини Крістіан Лінднер також сказав, що багато питань залишаються відкритими, і він не очікує, що G7 прийме конкретне рішення на зустрічі в Італії. У цьому разі офіційні особи продовжуватимуть переговори в надії досягти прогресу до зустрічі глав урядів G7 у південноіталійському регіоні Апулія 13-15 червня.

Єллен заявила, що очікує “загальної згоди щодо концепції” використання доходів від російських активів для надання Україні значної фінансової підтримки після 2025 року.

Ключовою умовою для країн Європейського Союзу, де зберігається більшість активів, є використання лише доходів, а не конфіскація основної суми активів.

Джорджетті зазначений, що кредит “зустрінеться з російською помстою”, а тому будь-яка угода повинна мати “тверду правову основу”, повторюючи коментарі, зроблені цього тижня міністром фінансів Японії Судзукі Сунічі.

За його словами, згідно з пропозицією, яку обговорюють, позику виплатять Києву одноразово і, можливо, її видадуть через країни G7 безпосередньо, а не через глобальну фінансову установу, таку як Світовий банк.