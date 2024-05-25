В тимчасово окупованому Криму кримськотатарських політв'язнів відправили на експертизу до психіатричної лікарні

В тимчасово окупованому Криму на примусову судово-психіатричну експертизу відправили трьох кримськотатарських політв'язнів.

Про це розповів адвокат Еміль Курбедінов, передає “Кримська солідарність”.

Йдеться про Енвера Халіллаєва, Арсена Кашка та імама мечеті в селі Лобаново Вахіда Мустафаєва.

Еміль Курбедінов повідомив, що психіатрична експертиза “не є обов'язковою процедурою для цієї категорії справ відповідно до кримінально-процесуального законодавства”.

На його думку, це спосібом тиску на заарештованих у політично мотивованих кримінальних справах.

Адвокат зазначив, що ФСБ йде на такі експертизи через брак якихось залізних доказів вини підзахисних.

Крім того, він вбачає в таких діях небезпечну тенденцію.

“Сьогодні це просто “накат” практики поміщення людей без законних підстав до психіатричної лікарні, а завтра ніхто не застрахований від застосування медичних препаратів”, - наголосив захисник.

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