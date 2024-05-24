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США оголосили про новий пакет військової допомоги Україні на 275 млн доларів

Пакет включає, зокрема, боєприпаси для HIMARS та артилерії.

США оголосили про новий пакет військової допомоги Україні на 275 млн доларів
Робота Himars на південному напрямку
Фото: zsu.gov.ua

Уряд США оголосив про новий пакет військової допомоги Україні у розмірі 275 млн доларів.

Про це повідомив журналіст “Голосу Америки” Остап Яриш.

Зазначається, що новий пакет включає:

  • боєприпаси для HIMARS
  • 155-мм і 105-мм артилерійські снаряди 
  • ракети TOW, Javelin і AT-4
  • високоточні авіаційні боєприпаси 

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Також в пакеті буде стрілецька зброя і боєприпаси до неї.

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