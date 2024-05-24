США оголосили про новий пакет військової допомоги Україні на 275 млн доларів

Уряд США оголосив про новий пакет військової допомоги Україні у розмірі 275 млн доларів.
Про це повідомив журналіст “Голосу Америки” Остап Яриш.
Зазначається, що новий пакет включає:
- боєприпаси для HIMARS
- 155-мм і 105-мм артилерійські снаряди
- ракети TOW, Javelin і AT-4
- високоточні авіаційні боєприпаси
Також в пакеті буде стрілецька зброя і боєприпаси до неї.
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28 квітня Україна отримала першу партію допомоги від США з нового 61-мільярдного пакета: йдеться про протитанкові ракети і 155-мм артилерійські снаряди.
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10 травня президент США Джо Байден підписав указ про виділення допомоги Україні в розмірі 400 мільйонів доларів.