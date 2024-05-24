США оголосили про новий пакет військової допомоги Україні на 275 млн доларів

Пакет включає, зокрема, боєприпаси для HIMARS та артилерії.

Уряд США оголосив про новий пакет військової допомоги Україні у розмірі 275 млн доларів.

Про це повідомив журналіст “Голосу Америки” Остап Яриш.

Зазначається, що новий пакет включає:

боєприпаси для HIMARS

155-мм і 105-мм артилерійські снаряди

ракети TOW, Javelin і AT-4

високоточні авіаційні боєприпаси

Також в пакеті буде стрілецька зброя і боєприпаси до неї.