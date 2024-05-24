Поліцейські Харківщини оголосили трьом жінкам про підозру у колабораціонізмі (ілюстративне фото)

Поліцейські повідомили про підозру у колабораціонізмі трьом жінкам, які добровільно працювали у незаконно створеному органі окупаційної влади.

Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Харківській області.

“Три мешканки міста Куп’янськ влаштувалися на роботу в так зване “управлєніє пєнсіонного фонда Харьковськой області”. На займаних посадах вони займалися організацією пенсійного забезпечення на окупованих територіях відповідно до законодавства держави-агресора”, - розповіли в поліції.

За даними слідства, 39-ти і 61-річна місцеві мешканки займалися складанням документів, формували списки пенсіонерів з метою подальшого отримання ними матеріальної допомоги від Росії.

Третя, 40-річна працівниця, вела реєстр отримувачів (пенсіонерів) матеріальної допомоги в розмірі 10 тис. російських рублів від окупантів.

Жінкам загрожує позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до 15 років з конфіскацією майна або без такої.