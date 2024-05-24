Агенція Molfar: Росіяни купують супутникові знімки в іноземних компаній для обстрілів території України

Росіяни купують супутникові знімки у компаній на кшталт Planet чи Maxar Technologies, і завдяки їм координують свої ракетно-дронові атаки по Україні.

Про це свідчать дослідження видання The Atlantic, а також агенції Molfar.

Зокрема, The Atlantic виявило понад 350 випадків придбання супутникових фото, які можуть бути повʼязані з фактами російських ракетних ударів по Україні.

Molfar співставили замовлення знімків і наслідки російських атак, а також провели своє розслідування.

Так, супутникові знімки місцевості часто замовляли за кілька днів до того, як місцевість потрапляла під ракетні обстріли. З 321 проаналізованого випадку 277 підтвердили, що за кілька днів до обстрілів були замовлені супутникові знімки саме того місця, яке згодом росіяни атакували.

Фото: molfar Кількість знімків, зроблених до та після ударів по областях та провайдерах у період з 24 лютого по 31 грудня 2022

Аналізований період 24.02.2022—31.12.2022

Аналітики простежили, що на початку повномасштабного вторгнення Росії у середньому час між замовленням знімків і ракетними ударами становив 2-3 дні. Однак із 4 квітня по кінець травня цей період був довшим, тому кореляція між замовленням знімків і ударами була меншою, через що не можна з упевненістю стверджувати, що росіяни замовляли знімки для розвідки. У липні й серпні росіяни посилили удари, і середній час знову зменшився.

Аналітики Molfar отримали доступ до низки провайдерів космічних знімків, серед яких - американські компанії Planet, Maxar Technologies, Capella, китайські 21AT (Twenty First Aerospace Technology), CNSA (China National Space Administration), CGST, SpaceWill, аргентинська Satellogic, казахстанська Kazakhstan Gharysh Sapary, ізраїльська ImageSat International (ISI) та південнокорейські KARI й SIIS.

10 жовтня 2022 сталося влучання в адміністративну будівлю школи на вулиці Жилянській у Києві, де поруч розташований бізнес-центр "101 Tower", а в ньому - офіси енергетичної компанії ДТЕК. Протягом трьох тижнів перед атакою хтось замовив у компанії Maxar 6 супутникових знімків, які включали зону ураження.

Того ж дня під обстріл потрапило село Привокзальне на Сумщині. Попри те, що населений пункт невеликий, тут живе 600 людей і немає особливих стратегічних обʼєктів, лише неподалік залізнична станція, але за 2 дні до обстрілу хтось купив у компанії один знімок цієї місцини.

5 березня 2022 року 10 ракет Росія спрямувала на Старокостянтинів, що на Хмельниччині. Напередодні компанія Capella продала комусь 12 знімків цієї локації. Інша атака сталася 29 березня, і тоді росіяни знищили стратегічні запаси міста з паливно-мастильними матеріалами. За п'ять днів до обстрілу у компанії Capella замовили чотири фото місцевості.

11 березня чотири російські ракети знищили аеродром у Луцьку. За тиждень до удару у Capella хтось замовив 12 знімків місцевості.

Крилаті ракети Х-555 18 березня 2022 року вдарили по авіаремонтному заводу у Львові. За три дні до удару в Capella було замовлення на 4 зображення цієї території.

26 березня росіяни двома ракетами зруйнували у Львові танкобудівний завод та нафтобазу. Тоді ж президент США Джо Байден відвідував польське місто Жешув, що за приблизно 100 км від українського кордону. За декілька днів до атаки компанії Beijing Space View Tech і 21AT отримали замовлення на 8 супутникових знімків локацій, а через два дні після обстрілу - ще два супутникові знімки місцевості.

Водночас компанії заявляють, що не співпрацюють із росіянами та перевіряють своїх покупців. Агенція Molfar провела експеримент і спробувала придбати знімки.

Аналітики звернулись у компанію Geoproject - реселлерів "Maxar" - із пропозицією надати знімки з Конго і представились громадянами Казахстану. Фірма погодилися продати свої знімки.

Представниця іншої компанії - Innoter - запропонувала архіви супутника Worldview-2, де є фото, датовані 16 листопада 2022 року.

"Тобто, якщо удати з себе, наприклад, представника казахстанської компанії, використовуючи абсолютно фейкове ім’я, назву та корпоративну пошту, та звернутися до реселлерів з інших країна, то жодних перевірок з боку американських провайдерів, не буде. Принаймні, саме це продемонстрував наш експеримент", - підсумували у Molfar.