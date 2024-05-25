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Росія атакувала в Харківській області машину швидкої допомоги

Постраждали медики й пацієнтка. В ще одній цивільній машині поранені двоє. 

Росія атакувала в Харківській області машину швидкої допомоги
Ілюстративне фото
Фото: EPA/UPG

Російська армія вдарила КАБом по селу Осиново Харківської області.

Під удар потрапила машина швидкої допомоги. Постраждав екіпаж і пацієнтка, повідомили в Національній поліції.

"Пошкоджений автомобіль швидкої допомоги. Постраждали 58-річний водій, 52-річний фельдшер і 64-річна пацієнтка", – йдеться у повідомленні.

Окрім того, пошкоджено машину з 62-річним чоловіком та 58-річною жінкою. Вони в важкому стані.

  • Російська армія щодня б'є по Харкову і області. Сьогодні ворог, зокрема, вдарив у Харкові по гіпермаркету та Куп'янську-Вузловому. У Харкові є жертви.
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