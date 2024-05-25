Росія атакувала в Харківській області машину швидкої допомоги

Постраждали медики й пацієнтка. В ще одній цивільній машині поранені двоє.

Російська армія вдарила КАБом по селу Осиново Харківської області.

Під удар потрапила машина швидкої допомоги. Постраждав екіпаж і пацієнтка, повідомили в Національній поліції.

"Пошкоджений автомобіль швидкої допомоги. Постраждали 58-річний водій, 52-річний фельдшер і 64-річна пацієнтка", – йдеться у повідомленні.

Окрім того, пошкоджено машину з 62-річним чоловіком та 58-річною жінкою. Вони в важкому стані.