Зеленський про втрати на Харківському напрямку: один українець на вісім росіян

Президент України Володимир Зеленський розповів про втрати України і РФ на харківському напрямку.

Як пише казахське видання "Власть", про це він сказав в інтерв'ю журналістам з Узбекистану, Казахстану, Киргизстану, яке провели у Харкові, на місці зруйнованої росіянами друкарні.

"Один українець на вісім росіян. Десь там дається ця статистика. Путіну цікаві (втрати своїх військових - авт.) чи ні? До цього за тиждень було близько двох-трьох тисяч жертв — я постійно отримую аналітику про втрати російських військових. Дві-три тисячі сімей втратили своїх дітей", – зазначив Зеленський.

Він додав, що Путіну абсолютно начхати на своїх людей, як на військових, так і на цивільних.

"Путін у цей час у лазні перебуває, чи де він там - у СПА, як показували не один раз. Він тим часом займається зовсім іншим. Але ручки він свої маленькі не відмиє, звичайно, від цього кровопролиття", – сказав президент.

Тим часом втрати росіян від початку повномасштабного вторгнення перевалили на пів мільйона. Протягом минулої доби РФ втратила 1140 своїх бійців.