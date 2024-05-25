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Зеленський про втрати на Харківському напрямку: один українець на вісім росіян

Президент України вважає, що Путіну начхати на кількість жертв.

Зеленський про втрати на Харківському напрямку: один українець на вісім росіян
Володимир Зеленський під час інтерв'ю у Харкові
Фото: Власть

Президент України Володимир Зеленський розповів про втрати України і РФ на харківському напрямку.

Як пише казахське видання "Власть", про це він сказав в інтерв'ю журналістам з Узбекистану, Казахстану, Киргизстану, яке провели у Харкові, на місці зруйнованої росіянами друкарні. 

 "Один українець на вісім росіян. Десь там дається ця статистика. Путіну цікаві (втрати своїх  військових - авт.) чи ні? До цього за тиждень було близько двох-трьох тисяч жертв — я постійно отримую аналітику про втрати російських військових. Дві-три тисячі сімей втратили своїх дітей", – зазначив Зеленський.

Він додав, що Путіну абсолютно начхати на своїх людей, як на військових, так і на цивільних.

"Путін у цей час у лазні перебуває, чи де він там - у СПА, як показували не один раз. Він тим часом займається зовсім іншим. Але ручки він свої маленькі не відмиє, звичайно, від цього кровопролиття", – сказав президент.

Тим часом втрати росіян від початку повномасштабного вторгнення перевалили на пів мільйона. Протягом минулої доби РФ втратила 1140 своїх бійців. 

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