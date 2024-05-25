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На Одещині чоловік намагався втекти до Румунії на дитячому матраці із зображенням "людини-павука"

Маршрут втечі чоловік придумав самостійно.

На Одещині чоловік намагався втекти до Румунії на дитячому матраці із зображенням "людини-павука"
Фото: ДПСУ

28-річний одесит намагався незаконно перетнути державний кордон через річку Турунчук, а в подальшому Дністер на дитячому надувному матраці. Його затримали прикордонники Білгород-Дністровського загону.

Про це повідомляє Державна прикордонна служба.

"28-річний одесит намагався незаконно потрапити за кордон. Для цього він запланував подолати річки Турунчук та  Дністер на надувному дитячому матраці із зображенням "Людини-павука". Маршрут придумав особисто, а орієнтувався за онлайн-картою. Допоміжними засобами були ласти, а також зібрав невеличкий рюкзак", — пишуть у ДПСУ.

Прикордонний наряд, патрулюючи ділянку кордону на катері, виявив та затримав горе-плавця.

За спробу незаконного перетину державного кордону на жителя Одеси склали протокол про адміністративне правопорушення. Справу вже скерували до суду.

  • У Закарпатській області в Тисі виявили тіло людини. Загиблим є чоловік середнього віку, однак документів при ньому не виявили.
  • 6 травня, впродовж дня на Закарпатті, неподалік від кордону з Румунією, з річки Тиса дістали тіла трьох потопельників. Особи двох із них встановили.
  • Перед тим на початку травня неподалік українсько-румунського кордону з річки дістали тіло чоловіка, вдягненого у гідрокостюм. При ньому знаходився паспорт громадянина України та посвідчення водія.
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