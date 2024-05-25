У Львові відбувся Форум російської опозиції. Садовий відреагував
У Львові відбувся Форум російської опозиції. Садовий відреагував
На війні загинув чемпіон України з легкої атлетики Роман Гаврилюк
На війні загинув чемпіон України з легкої атлетики Роман Гаврилюк
В очікуванні F-16. Ракети-приманки АDM-160 MALD на українських МіГ-29
В очікуванні F-16. Ракети-приманки АDM-160 MALD на українських МіГ-29
Роман Костенко: «Пішла команда Залужного, прийшла команда Сирського. І все. Глобально, на перший погляд, нічого не змінилося»
Роман Костенко: «Пішла команда Залужного, прийшла команда Сирського. І все. Глобально, на перший погляд, нічого не змінилося»
Виїзд за кордон після 18 травня. Хто з чоловіків має на це право?
Виїзд за кордон після 18 травня. Хто з чоловіків має на це право?
Дмитро Кулеба відреагував на інформацію про те, що Путін готовий зупинити війну на нинішній лінії зіткнення
Дмитро Кулеба відреагував на інформацію про те, що Путін готовий зупинити війну на нинішній лінії зіткнення
В Україні більше не буде строкової служби. Що впровадять натомість і як це може вплинути на досвід молоді в армії
В Україні більше не буде строкової служби. Що впровадять натомість і як це може вплинути на досвід молоді в армії
Сирський – зі східного фронту: на Харківському напрямку Росія зазнала високих втрат серед штурмовиків
Сирський – зі східного фронту: на Харківському напрямку Росія зазнала високих втрат серед штурмовиків
Зеленський підписав закон про домашніх працівників
Зеленський підписав закон про домашніх працівників
ГоловнаСуспільствоВійна

Окупанти вдарили по Боровій на Харківщині "Смерчем"

Без постраждалих.

Окупанти вдарили по Боровій на Харківщині "Смерчем"
Фото: Харківська обласна прокуратура

Уночі 25 травня російські війська атакували із РСЗВ "Смерч" селище Борова Ізюського району на Харківщині.

Про це повідомили у Харківській обласній прокуратурі.

Відомо, що уночі 25 травня російські війська здійснили обстріл селища Борова Ізюмського району. У населеному пункті пошкоджено житлові будинки, адміністративні будівлі, магазини, павільйони тощо.

Попередньо, ворог бив з РСЗВ "Смерч".

Розпочато провадження за фактом ворожого удару по селищу Борова на Ізюмщині

За процесуального керівництва Ізюмської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies