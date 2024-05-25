Окупанти вдарили по Боровій на Харківщині "Смерчем"

Без постраждалих.

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Уночі 25 травня російські війська атакували із РСЗВ "Смерч" селище Борова Ізюського району на Харківщині.

Про це повідомили у Харківській обласній прокуратурі.

Відомо, що уночі 25 травня російські війська здійснили обстріл селища Борова Ізюмського району. У населеному пункті пошкоджено житлові будинки, адміністративні будівлі, магазини, павільйони тощо.

Попередньо, ворог бив з РСЗВ "Смерч".

Розпочато провадження за фактом ворожого удару по селищу Борова на Ізюмщині

За процесуального керівництва Ізюмської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).