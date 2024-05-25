Головне за ніч та ранок суботи, 25 травня: удари по Харкову, 103 боєзіткнення, втрати ворога – понад 500 тисяч

Уночі ворог атакував Харків балістичними ракетами - у місті близько 0:30 пролунала серія вибухів.

Постраждав Слобідський район. За інформацією від мера Ігоря Терехова, внаслідок обстрілу частково зруйнована будівля ліцею. Також понівечені припарковані автомобілі, пошкоджень зазнала багатоповерхівка.

Вранці Ігор Терехов уточнив, що росіяни вдарили ракетою С-300 по освітньому обʼєкту в Слобідському районі. Внаслідок влучання руйновано майстерню освітнього закладу, 31 автомобіль, частково зруйновано основну будівлю закладу, вибиті шибки у кількох багатоповерхівках навколо. Постраждав і супермаркет поблизу.

Станом на ранок інформація щодо загиблих та поранених не надходила.

Компанія «Factor Group of companies» оприлюднила імена працівників друкарні, які загинули внаслідок російського ракетного удару по Харкову 23 травня.

Імена та фото опублікувала CEO-менеджер видавництва «Vivat» Юлія Орлова. «У День працівників видавництв, поліграфії та книгорозповсюдження. Для «Factor Group of companies» це завжди було велике радісне свято, але зараз в нашій поліграфічній родині горе. Світла пам’ять нашим колегам! Запам’ятайте їхні імена», — ідеться у повідомленні.

Унаслідок обстрілу підприємства «Factor Group of companies» загинули:

Храпіна Тетяна, друкар-теснильник Строгий Роман, машиніст приклеювальної машини Риженко Світлана, брошуровальник Курасова Ольга, машиніст швацьких машин та автоматів Нінадовська Олена, машиніст швацьких машин та автоматів Минаєва Ганна, машиніст комплектувальної машини Шило Дмитро, брошуровальник.

23 травня російська армія вдарила по підприємству "Фактор", що входить в один холдинг з видавництвом Vivat. На цій поліграфії повного циклу створювали більшість книжок українських видавництв – кожну третю. Унаслідок удару загинули семеро працівників. Ще близько 20 були поранені. 50 000 книжок згоріли.

Упродовж доби Повітряні сили ЗСУ спільно із ракетними військами Сил оборони вдарили по двох інфраструктурних об'єктах росіян, а також уразили 17 районів зосередження особового складу.

Обстановка на всіх ділянках фронту залишається складною. Особливо напружена ситуація на Куп'янському та Харківському напрямках. Сили оборони укріплюють оборонні рубежі, йдеться у ранковому зведенні Генштабу.

Минулої доби на всьому фронті російсько-української війни відбулося загалом 103 бойових зіткнення. За уточненою інформацією, ворог завдав двох ракетних ударів із використанням трьох ракет, 48 авіаційних ударів 84-ма КАБами, та задіяв 972 дрони-камікадзе (один ударний БПЛА типу “Ланцет” та 971 FPV - дрон).

Окупанти 3272 рази обстріляли позиції наших військ та населені пункти з різних видів озброєння, із них 90 – з реактивних систем залпового вогню.

Детальніше про оперативну ситуацію – в новині.

Генштаб також інформує, що за час повномасштабного вторгнення в Україну Росія втратила близько 500 080 своїх військових, зокрема, 1140 осіб за останню добу.

Про інші втрати ворога – в новині.

Сили оборони знищили ще один нахвалений російською армією танк Т-90М "Прорив". Відповідне відео опублікували Сухопутні війська Збройні Сили України.

"На рахунку підрозділу роти ударних БПЛА 47 ОМБр вже шість Т-90 "Прорив", – пишуть у Сухопутних військах.

Усі шість Т-90М зупинені під час руху, два з них з миттєвою детонацією, два спалили під час повторного ураження і два запалити не вдалось.

Іспанське видання Cadena SER з посиланням на власні джерела у дипломатичних колах стверджує, що у неділю вдень до Мадрида має прибути Президент України Володимир Зеленський.

У програму візиту, яка ще потребує остаточного затвердження, включено зустрічі із королем Іспанії Філіпом VI та прем'єр-міністром Педро Санчезом. Дуже ймовірним є підписання між політиками угоди про гарантії безпеки між двома країнами.

Для Володимира Зеленського це буде перший двосторонній офіційний візит до Іспанії – раніше глава держави вже відвідував країну, але для участі у заходах в Гранаді, пов'язаних з іспанським головуванням у Євросоюзі.

Найповніша картина сьогоднішнього дня обов’язково буде на нашому сайті.

Тримаймося і наближаємо Перемогу!