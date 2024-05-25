Втрати росіян перевищили 500 тисяч військових – Генштаб ЗСУ

За час повномасштабного вторгнення в Україну Росія втратила близько 500 080 своїх військових, зокрема, 1140 осіб за останню добу.
Про це ідеться у зведенні Генштабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 25.05.24 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 500080 (+1140) осіб / persons,
- танків ‒ 7650 (+15) од,
- бойових броньованих машин ‒ 14786 (+11) од,
- артилерійських систем – 12929 (+27) од,
- РСЗВ – 1082 (+2) од,
- засоби ППО ‒ 814 (+1) од,
- літаків – 356 (+0) од,
- гелікоптерів – 326 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 10414 (+4),
- крилаті ракети ‒ 2209 (+0),
- кораблі /катери ‒ 27 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 17608 (+39) од,
- спеціальна техніка ‒ 2104 (+3)
У Генштабі уточнюють, що у зв'язку з постійним надходженням уточнених розвідувальних даних, виникла потреба коригування деяких позицій загальних втрат противника - БпЛА оперативно-тактичного рівня. Загальна цифра скоригована, а втрати за добу подаються у звичайному режимі.