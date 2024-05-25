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Втрати росіян перевищили 500 тисяч військових – Генштаб ЗСУ

З початку повномасштабного вторгнення Росія втратила 500 080 своїх військових.

Втрати росіян перевищили 500 тисяч військових – Генштаб ЗСУ
Фото: facebook/Ihor Lutsenko

За час повномасштабного вторгнення в Україну Росія втратила близько 500 080 своїх військових, зокрема, 1140 осіб за останню добу.

Про це ідеться у зведенні Генштабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 25.05.24 орієнтовно склали:

Фото: Генштаб

  • особового складу ‒ близько 500080 (+1140) осіб / persons,
  • танків ‒ 7650 (+15) од,
  • бойових броньованих машин  ‒ 14786 (+11) од,
  • артилерійських систем   –  12929 (+27) од,
  • РСЗВ  – 1082 (+2) од,
  • засоби ППО  ‒ 814 (+1) од,
  • літаків  – 356 (+0) од,
  • гелікоптерів  – 326 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня  – 10414 (+4),
  • крилаті ракети  ‒ 2209 (+0),
  • кораблі /катери  ‒ 27 (+0) од,
  • підводні човни  - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн  – 17608 (+39) од,
  • спеціальна техніка  ‒ 2104 (+3)

У Генштабі уточнюють, що у зв'язку з постійним надходженням уточнених розвідувальних даних, виникла потреба коригування деяких позицій загальних втрат противника - БпЛА оперативно-тактичного рівня. Загальна цифра скоригована, а втрати за добу подаються у звичайному режимі.

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