Втрати росіян перевищили 500 тисяч військових – Генштаб ЗСУ

З початку повномасштабного вторгнення Росія втратила 500 080 своїх військових.

За час повномасштабного вторгнення в Україну Росія втратила близько 500 080 своїх військових, зокрема, 1140 осіб за останню добу.

Про це ідеться у зведенні Генштабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 25.05.24 орієнтовно склали:

Фото: Генштаб

особового складу ‒ близько 500080 (+1140) осіб / persons,

танків ‒ 7650 (+15) од,

бойових броньованих машин ‒ 14786 (+11) од,

артилерійських систем – 12929 (+27) од,

РСЗВ – 1082 (+2) од,

засоби ППО ‒ 814 (+1) од,

літаків – 356 (+0) од,

гелікоптерів – 326 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 10414 (+4),

крилаті ракети ‒ 2209 (+0),

кораблі /катери ‒ 27 (+0) од,

підводні човни - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 17608 (+39) од,

спеціальна техніка ‒ 2104 (+3)

У Генштабі уточнюють, що у зв'язку з постійним надходженням уточнених розвідувальних даних, виникла потреба коригування деяких позицій загальних втрат противника - БпЛА оперативно-тактичного рівня. Загальна цифра скоригована, а втрати за добу подаються у звичайному режимі.