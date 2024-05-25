У Харкові внаслідок атаки балістикою зруйновано ліцей та пошкоджено будинок

Ворог атакував Харків балістичними ракетами - у місті близько 0:30 пролунала серія вибухів.
Постраждав Слобідський район. За інформацією від мера Ігоря Терехова, яку він оприлюднив на своїй сторінці у Telegram, внаслідок обстрілу частково зруйнована будівля ліцею. Також понівечені припарковані автомобілі, пошкоджень зазнала багатоповерхівка.
Міський голова стверджує, що про жертв чи постраждалих даних наразі не надходило.
- Харків напередодні відвідав Президент України Володимир Зеленський.
- Через удар ворога по друкарні у Харкові Україна втратила 40% потужності виробництва книг.