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У Харкові внаслідок атаки балістикою зруйновано ліцей та пошкоджено будинок

Росіяни обстріляли місто ракетами невдовзі по опівночі.

У Харкові внаслідок атаки балістикою зруйновано ліцей та пошкоджено будинок
ілюстративне фото
Фото: ДСНС

Ворог атакував Харків балістичними ракетами - у місті близько 0:30 пролунала серія вибухів.

Постраждав Слобідський район. За інформацією від мера Ігоря Терехова, яку він оприлюднив на своїй сторінці у Telegram, внаслідок обстрілу частково зруйнована будівля ліцею. Також понівечені припарковані автомобілі, пошкоджень зазнала багатоповерхівка.

Міський голова стверджує, що про жертв чи постраждалих даних наразі не надходило.

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