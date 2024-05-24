Президент відвідав у Харкові місце влучання російських ракет по одному з найбільших українських видавничих комплексів, де загинули люди.
Про це у своєму зверненні розповів президент Україн Володимир Зеленський.
“Лише через знищення однієї цієї типографії втрачено близько третини щорічного друку книжок у країні. Російський терор постійно доводить, що їхня ціль – повна руйнація України та всього життя тут, на нашій землі, усього, що дає людям змогу бути людьми”, - сказав президент.
Він додав, що сьогодні Міністерство економіки України та регіональна влада Харківщини отримали всі необхідні доручення, щоб допомогти відновити роботу поліграфії в Харкові.
“Треба буде й загалом підтримати галузь – на державному рівні. І, будь ласка, обов’язково – якщо маєте таку можливість – самі теж підтримуйте наших українських книговидавців, українських авторів. Це важливо. Безперечно, буде терористам і наша відповідь на цей удар”, - запевнив Зеленський.
Президент України провів у Харкові безпекову нараду, де були доповіді військових, керівників спеціальних служб, обласної та міської влад.
“Путін не просто хоче зірвати Саміт миру і багато що намагається для цього зробити. Він ще й боїться того, що може дати Саміт. Світ здатен примусити Росію до миру і до дотримання норм міжнародної безпеки. Росії нічого протиставити світовій більшості: попри всю путінську брехню, він залежить від оточення – у широкому сенсі цього слова. Від міжнародного оточення – теж. Ніхто у світі не зацікавлений у цій війні, крім самого агресора, і кожен це насправді розуміє. Саміт миру – це такий формат, який не дозволить Путіну більше брехати. А без брехні він абсолютно ніхто”, - підкреслив голова держави.
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Учора російська армія вдарила по підприємству "Фактор", що входить в один холдинг з видавництвом Vivat. На цій поліграфії повного циклу створювали більшість книжок українських видавництв – кожну третю.
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Унаслідок удару загинули семеро працівників. Ще близько 20 були поранені. 50 000 книжок згоріли.
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Фонд "Відродження" анонсував надання видавництву Vivat термінового гранту.
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Більше читайте в матеріалі "Знищений «Фактор-Друк»: тут випускали кожну третю книгу в Україні".