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Путін не просто хоче зірвати Саміт миру, він ще й боїться того, що може дати Саміт, - Зеленський

Росії нічого протиставити світовій більшості.

Путін не просто хоче зірвати Саміт миру, він ще й боїться того, що може дати Саміт, - Зеленський
Володимир Зеленський
Фото: Пресслужба Офісу президента України

Президент відвідав у Харкові місце влучання російських ракет по одному з найбільших українських видавничих комплексів, де загинули люди.

Про це у своєму зверненні розповів президент Україн Володимир Зеленський.

“Лише через знищення однієї цієї типографії втрачено близько третини щорічного друку книжок у країні. Російський терор постійно доводить, що їхня ціль – повна руйнація України та всього життя тут, на нашій землі, усього, що дає людям змогу бути людьми”, - сказав президент. 

Він додав, що сьогодні Міністерство економіки України та регіональна влада Харківщини отримали всі необхідні доручення, щоб допомогти відновити роботу поліграфії в Харкові.

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“Треба буде й загалом підтримати галузь – на державному рівні. І, будь ласка, обов’язково – якщо маєте таку можливість – самі теж підтримуйте наших українських книговидавців, українських авторів. Це важливо. Безперечно, буде терористам і наша відповідь на цей удар”, - запевнив Зеленський.

Президент України провів у Харкові безпекову нараду, де були доповіді військових, керівників спеціальних служб, обласної та міської влад. 

“Путін не просто хоче зірвати Саміт миру і багато що намагається для цього зробити. Він ще й боїться того, що може дати Саміт. Світ здатен примусити Росію до миру і до дотримання норм міжнародної безпеки. Росії нічого протиставити світовій більшості: попри всю путінську брехню, він залежить від оточення – у широкому сенсі цього слова. Від міжнародного оточення – теж. Ніхто у світі не зацікавлений у цій війні, крім самого агресора, і кожен це насправді розуміє. Саміт миру – це такий формат, який не дозволить Путіну більше брехати. А без брехні він абсолютно ніхто”, - підкреслив голова держави. 

  • Учора російська армія вдарила по підприємству "Фактор", що входить в один холдинг з видавництвом Vivat. На цій поліграфії повного циклу створювали більшість книжок українських видавництв – кожну третю.

  • Унаслідок удару загинули семеро працівників. Ще близько 20 були поранені. 50 000 книжок згоріли.

  • Фонд "Відродження" анонсував надання видавництву Vivat термінового гранту. 

  • Більше читайте в матеріалі "Знищений «Фактор-Друк»: тут випускали кожну третю книгу в Україні".

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