Президент відвідав у Харкові місце влучання російських ракет по одному з найбільших українських видавничих комплексів, де загинули люди.

Про це у своєму зверненні розповів президент Україн Володимир Зеленський.

“Лише через знищення однієї цієї типографії втрачено близько третини щорічного друку книжок у країні. Російський терор постійно доводить, що їхня ціль – повна руйнація України та всього життя тут, на нашій землі, усього, що дає людям змогу бути людьми”, - сказав президент.

Він додав, що сьогодні Міністерство економіки України та регіональна влада Харківщини отримали всі необхідні доручення, щоб допомогти відновити роботу поліграфії в Харкові.

“Треба буде й загалом підтримати галузь – на державному рівні. І, будь ласка, обов’язково – якщо маєте таку можливість – самі теж підтримуйте наших українських книговидавців, українських авторів. Це важливо. Безперечно, буде терористам і наша відповідь на цей удар”, - запевнив Зеленський.

Президент України провів у Харкові безпекову нараду, де були доповіді військових, керівників спеціальних служб, обласної та міської влад.

“Путін не просто хоче зірвати Саміт миру і багато що намагається для цього зробити. Він ще й боїться того, що може дати Саміт. Світ здатен примусити Росію до миру і до дотримання норм міжнародної безпеки. Росії нічого протиставити світовій більшості: попри всю путінську брехню, він залежить від оточення – у широкому сенсі цього слова. Від міжнародного оточення – теж. Ніхто у світі не зацікавлений у цій війні, крім самого агресора, і кожен це насправді розуміє. Саміт миру – це такий формат, який не дозволить Путіну більше брехати. А без брехні він абсолютно ніхто”, - підкреслив голова держави.