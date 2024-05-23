Унаслідок обстрілу Харкова постраждала книжкова друкарня

Унаслідок російського масованого удару по Харкову 23 травня постраждала друкарня "Фактор-друк", в якій друкується більшість книжок видавництва Vivat. Інформацію про влучання підтвердила генеральна директорка видавництва Юлія Орлова у коментарі УП.

На підприємстві спалахнула велика пожежа. Там загорівся цех з папером.

"Фактор-друк – типографія, яка входить до групи компаній Фактор. Наше видавництво Vivat і книгарні Vivat — також входять до холдингу. Це один з найбільших типографських комплексів повного циклу у Європі, тож друкуються там не лише книжки видавництва Vivat, а й практично усіх українських видавництв", – йдеться у повідомленні Telegram-каналу Vivat.

Фото: Книгарка Vivat Надруковані в "Фактор-друк" книги Vivat

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що в Харкові було влучання по Холодногірському та Основ'янському районах. Саме в другому пошкоджена друкарня.

Фото: Накипіло Росія вдарила по харківській друкарні

Фото: Накипіло Друкарня Фактор у Харкові

Фото: Накипіло Друкарня після удару

"Велике підприємство, фактично, типографія. Абсолютно цивільне. Ніяких військових об'єктів ні тут, ні поруч немає. На підприємстві під час удару працювали більше 50 працівників", – сказав він.

Один удар припав на цех, де працювали люди. Там загинули шестеро людей. Поранені 11 людей, дані щодо двох уточнюють. Ще дві ракети вдарили поблизу.