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Унаслідок обстрілу Харкова постраждала книжкова друкарня

Там друкували більшість книг для Vivat. 

Унаслідок обстрілу Харкова постраждала книжкова друкарня
Росія вдарила по друкарні
Фото: Харківська ОВА в Telegram

Унаслідок російського масованого удару по Харкову 23 травня постраждала друкарня "Фактор-друк", в якій друкується більшість книжок видавництва Vivat. Інформацію про влучання підтвердила генеральна директорка видавництва Юлія Орлова у коментарі УП.

На підприємстві спалахнула велика пожежа. Там загорівся цех з папером. 

"Фактор-друк – типографія, яка входить до групи компаній Фактор. Наше видавництво Vivat і книгарні Vivat — також входять до холдингу. Це один з найбільших типографських комплексів повного циклу у Європі, тож друкуються там не лише книжки видавництва Vivat, а й практично усіх українських видавництв", – йдеться у повідомленні Telegram-каналу Vivat. 

Надруковані в &quot;Фактор-друк&quot; книги Vivat
Фото: Книгарка Vivat
Надруковані в "Фактор-друк" книги Vivat

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що в Харкові було влучання по Холодногірському та Основ'янському районах. Саме в другому пошкоджена друкарня.

Росія вдарила по харківській друкарні
Фото: Накипіло
Росія вдарила по харківській друкарні

Друкарня Фактор у Харкові
Фото: Накипіло
Друкарня Фактор у Харкові

Друкарня після удару
Фото: Накипіло
Друкарня після удару

"Велике підприємство, фактично, типографія. Абсолютно цивільне. Ніяких військових об'єктів ні тут, ні поруч немає. На підприємстві під час удару працювали більше 50 працівників", – сказав він. 

Один удар припав на цех, де працювали люди. Там загинули шестеро людей. Поранені 11 людей, дані щодо двох уточнюють. Ще дві ракети вдарили поблизу.

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