Костенко: після заміни Залужного на Сирського принципових змін в управлінні немає

На думку депутата, на перший погляд глобальних змін не було.

Народний депутат, секретар оборонного комітету Роман Костенко вважає, що після заміни головнокомандувача та вищого складу командування принципових змін в управлінні Силами оборони не було.

У інтерв'ю LB.ua він сказав, що системи управління все ще не автоматизовані. Ручне управління залишилося, як було.

"Змінилися команди, пішла команда Залужного, прийшла команда Сирського. І все. Глобально, на перший погляд, нічого не змінилося", – сказав він.

Костенко додав, що рішення Сирського провести аудит щодо того, яка кількість військовослужбовців перебуває на фронті, а не в тилу, не свідчить про зміну управління.