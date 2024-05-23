Костенко: після заміни Залужного на Сирського принципових змін в управлінні немає

Народний депутат, секретар оборонного комітету Роман Костенко вважає, що після заміни головнокомандувача та вищого складу командування принципових змін в управлінні Силами оборони не було.
У інтерв'ю LB.ua він сказав, що системи управління все ще не автоматизовані. Ручне управління залишилося, як було.
"Змінилися команди, пішла команда Залужного, прийшла команда Сирського. І все. Глобально, на перший погляд, нічого не змінилося", – сказав він.
Костенко додав, що рішення Сирського провести аудит щодо того, яка кількість військовослужбовців перебуває на фронті, а не в тилу, не свідчить про зміну управління.
- 8 лютого 2024 Олександр Сирський став головнокомандувачем ЗСУ. Президент Зеленський, коментуючи призначення, перерахував завдання для нового головкома.
- Зокрема, він сказав, що має бути виправлена надмірна та невиправдана чисельність у штабах.