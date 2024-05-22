Президент України Володимир Зеленський провів спеціальну нараду на базі РНБО та Ставки Верховного Головнокомандувача, де обговорив виробництво засобів РЕБ, дронів, зокрема і розвиток ракетної програми і протидію російським авіабомбам.

Про це глава Держави повідомив у вечірньому зверненні.

"Секретар РНБО Литвиненко, начальник Генерального штабу Баргилевич, віцепремєр Федоров, міністр Камишін — щодо нашого виробництва засобів РЕБ, дрони, наша ракетна програма, протидія російським авіабомбам", — зазначив Володимир Зеленський.

За словами Зеленського, по РЕБ, дронах, ракетній програмі є хороші тенденції, однак щодо протидії російським бомбам необхідно ще працювати.

"Деталі обговорили, альтернатив не може бути. Україні потрібні системи і тактики, які дозволять захищати наші позиції наші міста і громади від цих бомб. І це зараз основний інструмент російського терору в просуванні окупанта", — зазначив Президент.

Також Володимир Зеленський провів нараду із Головнокмандувачем ЗСУ генералом Сирським щодо ситуації на фронті.

"Напрямки основних боїв не змінились. Це передусім Покровський та інші донецькі напрямки. Також Купʼянський напрямок на Харківщині. Максимум уваги – усьому прикордонню зараз, і не лише у Харківській області, але й також на Сумщині. Завдання для наших підрозділів, загалом для Сил оборони теж незмінне", – ідеться у зверненні.

Володимир Зеленський подяквав кожному бійцю за вдалі результати на фронті. Зокрема президент візначив 57-му окрему мотопіхотну бригаду, яка обороняє район Вовчанська та 82-гу окрему десантно-штурмову бригаду, а також 47-му окрему механізовану бригаду, що на Покровському напрямку.