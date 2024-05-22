На Куп'янському напрямку досі тривають бої в районах чотирьох населених пунктів, – Генштаб

Загальна кількість штурмових дій ворога вже зросла до 105.

Ворог продовжує атакувати вздовж майже всієї лінії фронту – загальна кількість наступальних і штурмових дій сьогодні вже зросла до 105. Найбільше боєзіткнень на цей час відбулося на Куп’янському напрямку, ідеться у зведенні Генштабу.

На Харківському напрямку всі 10 боєзіткнень відбулися у районі села Липці. Одне - ще триває. Всі ж сьогоднішні авіаудари ворог сконцетрував у районах Вовчанська та села Вільча. Скидав КАБи. Ситуація контрольована.

На Куп’янському напрямку наразі тривають бої у районах Синьківки, Берестового, Дружелюбівки та Греківки.

На Лиманському напрямку за сьогодні відбито шість атак ворога біля Торського і Невського. Російські загарбники скинули чотири КАБи – по одній авіабомбі в райони Серебрянського лісництва, Тернів, Ямполівки та Іванівки.

На Краматорському напрямку загальна кількість спроб ворога покращити тактичне положення зросла до восьми. Ситуація контрольована. До того ж, окупанти завдали ударів ракетами у район Новомиколаївки та скинули керовану авіабомбу біля Шумів.

На Сіверському напрямку зараз наші воїни відбивають три атаки неподалік сіл Білогорівка та Виїмка.

Ворог скинув три КАБи біля Сіверська і Григорівки. Сьогодні на напрямку відбулося вже три авіаудари, із застосуванням НАРів та авіабомб.

На Краматорському напрямку відбито 5 атак загарбників. Ще три боєзіткнення продовжуються у районах Іванівського і Андріївки. Ситуація контрольована. Майже двома десятками некерованих авіаракет ворог вдарив неподалік Дружби, Північного і Диліївки.

На Покровському напрямку тривають 11 боєзіткнень, а ще 10 ворожих атак вже відбито. Російські терористи завдали авіаударів по районах Калинового, Новоселівки Першої та Яснобродівки. Все інше – без змін.

На Курахівському напрямку сьогодні відбулося 18 бойових зіткнень. Зараз тривають бої неподалік Георгіїівки.

На Придніпровському напрямку ворог сім разів безуспішно намагався витіснити наших воїнів з лівобережжя Дніпра. Втрати окупантів уточнюються.

На решті напрямків – без особливих змін.

Сили оборони гнучко реагують на дії окупантів та вживають всіх необхідних заходів для виснаження наступального потенціалу російських військ.