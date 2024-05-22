Росія вдарила балістикою по одному з житлових районів Дніпра, – ОВА

Росія атакувала балістикою Дніпровський район м. Дніпро, а також здійснила 20 атак ударними дронами і з артилерії по Нікопольському району.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"Два десятки атак на Нікопольщину за день. Були артобстріли. Втім, переважна більшість — удари дронами-камікадзе", — зазначив Сергій Лисак.

Ворог тероризував Нікополь, Покровську, Мирівську, Червоногригорівську громади.

Пошкоджені екскаватор, мікроавтобус, вантажівка і легкове авто. Понівечені двоповерховий житловий будинок, господарська споруда, газогін. Побиті магазин, адмінбудівля й агрофірма. Також є руйнування й у Новомосковському районі. Там пошкоджені 6 будинків і авто.

За словами Лисака, по Дніпровському району ворог поцілив балістикою. Всюди — без жертв.