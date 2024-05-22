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Російський агент, який готував удари по енергетичній інфраструктурі України, отримав 15 років тюрми

Агент російського ГРУ готував удари рф по енергетичній інфраструктурі України.

Російський агент, який готував удари по енергетичній інфраструктурі України, отримав 15 років тюрми
Фото: СБУ

Реальний термін ув’язнення отримав громадянин Республіки Білорусь, який за завданням російської воєнної розвідки (ГРУ) приїхав в Україну для коригування ударів по енергетичній інфраструктурі України.

Про це йдеться в повідомленні Служби безпеки України.

СБУ затримала фігуранта у січні 2024 року, коли він намагався закріпити GPS-трекери на опори ліній електропередач, що живлять Київську агломерацію.

За сигналами «маячків» окупанти хотіли скоригувати прицільний удар по енергооб’єктах, зокрема із застосуванням дронів-камікадзе типу Shahed.

Встановлено, що з 2014-го до 2017 року іноземець перебував у складі терористичних угруповань «л/днр» і брав участь у бойових діях проти сил АТО на сході України.

На початку широкомасштабного вторгнення рф бойовик вступив до російської приватної військової компанії «вагнер», у лавах якої штурмував Бахмут та прилеглі селища.

Згодом він повернувся до білорусі, де отримав завдання від свого куратора з воєнної розвідки рф щодо підготовки диверсій на прикордонній території України. Після того, як він прибув на Рівненщину із білорусі, його затримала СБУ.

За матеріалами української спецслужби суд призначив йому 15 років тюремного ув’язнення з конфіскацією майна. Його визнано винним за такими статтями Кримінального кодексу України: ст. 113 (диверсія) та ч. 1 ст. 258-3 (участь у терористичній групі чи терористичній організації).

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