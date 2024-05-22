Для його закупівлі волонтери фонду "Повернись живим" зібрали майже 30 млн гривень.

Спецпризначенці 13-го Головного управління Департаменту військової контррозвідки Служби безпеки отримали новий безпілотний авіакомплекс PD-2.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Цей безпілотний комплекс передав фонд "Повернись живим". Для його закупівлі волонтери зібрали майже 30 млн гривень.

"З допомогою таких «пташок» вони зможуть виявляти цілі, які потім відпрацьовують з далекобійного і високоточного озброєння", - зазначили в СБУ.

Комплекс складається із двох розвідувальних безпілотників, що мають радіус керованого польоту до 180 км і оснащені потужними зумами для денного та тепловізійного спостереження. Крім того, в комплект включено мобільний пункт і наземну станцію управління, запасні частини та інші комплектуючі.

Фото: СБУ безпілотний авіакомплекс PD-2

Раніше фонд "Повернись живим" передав оборонцям Слобожанщини обладнання вартістю 32 704 384,92 грн. Допомогу отримали підрозділи Сил територіальної оборони, Сухопутних військ, Національної гвардії, Головного управління розвідки та Держспецслужби транспорту.