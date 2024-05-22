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Секретар РНБО: метою наступу на Харківську область було не лише відтягнення військ

Росія прагне убезпечити свою територію від українських атак. 

Секретар Ради нацбезпеки і оборони вважає абсолютно нечесною заборону на використання Україною американського озброєння для ударів по військових цілях всередині Росії. Про це він сказав у інтерв'ю Financial Times.

Олександр Литвиненко сказав, що Україні "було б вигідно", якби адміністрація президента США Джо Байдена зняла це обмеження. Вашингтон стверджував, що заборона потрібна для уникнення ескалації з Москвою.

Але Литвиненко, повторюючи інших офіційних осіб у Києві, сказав, що використання ракет далекого радіусу дії та іншої зброї, наданої США, для ударів по російських складах зброї, логістичних центрах і нафтопереробних заводах може завадити поновленню наступу Москви.

За словами Литвиненка, близько 50 000 російських військових були скупчені на кордоні Харківської області до того, як російський володар Путін дав наказ наступати на початку травня. За словами Литвиненка, в операції брали участь понад 30 000 російських військових, і вона була спрямована на "створення буферної зони", щоб краще захистити російську Бєлгородську область від російських атак.

Другорядною метою, за його словами, було спробувати відтягнути українські сили з інших стратегічних вогнищ, зокрема зі східної Донецької області.

Литвиненко також прокоментував заміну міністра оборони в Росії. Він вважає це ознакою готовності Путіна до затяжної війни, яка має вийти за межі України, на НАТО. 

"Україна важлива, але це не кінцева мета", – сказав він.

  • Україна неодноразово закликала США дозволити застосовувати амерканську зброю для ударів по військових цілях на території Росії. Поки що Вашингтон дозволяє бити лише по окупованій території.
  • Днями в Білому домі підтвердили, що проти ударів по Росії.
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