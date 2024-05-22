​Військовим даватимуть до 5 днів відпустки за знищену ворожу техніку, - постанова Кабміну

Кабінет міністрів затвердив порядок надання військовослужбовцям додаткової відпустки за знищену ворожу техніку.
Про це йдеться в постанові уряду №585 від 21 травня.
Згідно з документом, за кожну одиницю знищеної ворожої техніки військовослужбовцям надається відпустка:
- за військовий корабель і військовий літак – п’ять календарних днів;
- за зенітно-ракетний комплекс, військовий гелікоптер, радіолокаційну систему засобів протиповітряної оборони, комплекс дальнього візуального спостереження – чотири дні;
- за самохідну артилерійську установку, реактивну систему залпового вогню, танк, бойову машину десанту, бронетранспортер, командно-штабну машину, бойову машину піхоти, артилерійську систему, важкі безпілотні літальні апарати великої дальності (радіус застосування від 300 до 1500 кілометрів, злітна вага понад 500 кг), крилаті або балістичні ракети - три дні;
- за інші бронеавтомобілі або вантажні автомобілі, засіб контрбатарейної та радіоелектронної боротьби, середні безпілотні літальні апарати середньої дальності (радіус застосування від 70 до 300 км, злітна вага 150-500 кг), засоби радіоелектронної розвідки - два дні;
- за легкі безпілотні літальні апарати малої дальності (радіус застосування до 70 кілометрів, злітна вага 20-50 кг) - один день.
За рішенням командира військової частини відпустка також може надаватися іншим військовослужбовцям (не більш як трьом особам), які брали безпосередню участь у виявленні або знищенні ворожої техніки.
Підтвердженням знищення ворожої техніки є:
- журнал бойових дій (журнал ведення оперативної обстановки);
- рапорт командира підрозділу, групи (військової частини) за підпорядкованістю, що виконував завдання, в якому докладно зазначаються обставини, місце (координати), дата, час, спосіб і тип знищеної техніки;
- донесення (доповідь, рапорт) командирів суміжних (розвідувальних) підрозділів, які за результатами візуального спостереження підтверджують знищення техніки;
- дані відеофіксації, технічних засобів розвідки (спостереження), відеозапис відображення повітряної обстановки бойових машин протиповітряної оборони під час бойової роботи.
Згідно з порядком, загальна тривалість відпустки не повинна перевищувати 15 календарних днів на рік і може надаватися протягом календарного року, без урахування часу, необхідного для проїзду в межах України до місця проведення відпустки та у зворотному напрямку, але не більше двох діб в один кінець, за умови одночасної відсутності не більше ніж 30% загальної чисельності військовослужбовців відповідного підрозділу.
- У червні минулого року Верховна Рада проголосувала за Закон про внесення змін до пункту 18 статті 10-1 Закону України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей" щодо відпусток військовослужбовців 9378. Він передбачає, що військові отримуватимуть відпустки: 30 днів щорічно + 10 днів за сімейними обставинами.
- Зазначимо, що станом на сьогодні росіяни вже втратили 496 370 військових, 7611 танків, 354 літаки, 326 гелікоптерів, 25 кораблів, та багато іншої техніки.