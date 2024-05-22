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​Військовим даватимуть до 5 днів відпустки за знищену ворожу техніку, - постанова Кабміну

За корабель чи літак можна отримати п’ять днів відпочинку,  за вертоліт - чотири, за танк - три.

​Військовим даватимуть до 5 днів відпустки за знищену ворожу техніку, - постанова Кабміну
Знищення техніки окупантів (архівне фото)
Фото: Сухопутні війська

Кабінет міністрів затвердив порядок надання військовослужбовцям додаткової відпустки за знищену ворожу техніку.

Про це йдеться в постанові уряду №585 від 21 травня.

Згідно з документом, за кожну одиницю знищеної ворожої техніки військовослужбовцям надається відпустка:

  • за військовий корабель і військовий літак – п’ять календарних днів;
  • за зенітно-ракетний комплекс, військовий гелікоптер, радіолокаційну систему засобів протиповітряної оборони, комплекс дальнього візуального спостереження – чотири дні;
  • за самохідну артилерійську установку, реактивну систему залпового вогню, танк, бойову машину десанту, бронетранспортер, командно-штабну машину, бойову машину піхоти, артилерійську систему, важкі безпілотні літальні апарати великої дальності (радіус застосування від 300 до 1500 кілометрів, злітна вага понад 500 кг), крилаті або балістичні ракети - три дні;
  • за інші бронеавтомобілі або вантажні автомобілі, засіб контрбатарейної та радіоелектронної боротьби, середні безпілотні літальні апарати середньої дальності (радіус застосування від 70 до 300 км, злітна вага 150-500 кг), засоби радіоелектронної розвідки - два дні;
  • за легкі безпілотні літальні апарати малої дальності (радіус застосування до 70 кілометрів, злітна вага 20-50 кг) - один день.

За рішенням командира військової частини відпустка також може надаватися іншим військовослужбовцям (не більш як трьом особам), які брали безпосередню участь у виявленні або знищенні ворожої техніки.

Підтвердженням знищення ворожої техніки є:

  • журнал бойових дій (журнал ведення оперативної обстановки);
  • рапорт командира підрозділу, групи (військової частини) за підпорядкованістю, що виконував завдання, в якому докладно зазначаються обставини, місце (координати), дата, час, спосіб і тип знищеної техніки;
  • донесення (доповідь, рапорт) командирів суміжних (розвідувальних) підрозділів, які за результатами візуального спостереження підтверджують знищення техніки;
  • дані відеофіксації, технічних засобів розвідки (спостереження), відеозапис відображення повітряної обстановки бойових машин протиповітряної оборони під час бойової роботи.

Згідно з порядком, загальна тривалість відпустки не повинна перевищувати 15 календарних днів на рік і може надаватися протягом календарного року, без урахування часу, необхідного для проїзду в межах України до місця проведення відпустки та у зворотному напрямку, але не більше двох діб в один кінець, за умови одночасної відсутності не більше ніж 30% загальної чисельності військовослужбовців відповідного підрозділу.

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