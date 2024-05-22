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Динаміка активності окупантів спостерігається на Куп’янському та Покровському напрямках, – Генштаб

У деяких районах наші воїни здійснюють заходи для покращення тактичного положення.

Динаміка активності окупантів спостерігається на Куп’янському та Покровському напрямках, – Генштаб
Фото: 117 Окрема механізована бригада

З початку цієї доби кількість бойових зіткнень збільшилась вже до 65. Динаміка активності окупантів спостерігається на Куп’янському та Покровському напрямках – тут відбулося майже 50 відсотків з усіх сьогоднішніх боїв, повідомляє Генштаб ЗСУ. 

На Харківському напрямку загарбники продовжують спроби просунутись в бік села Липці. Чотири з шести атак відбито. Бойові дії тривають. Окрім того, окупанти скинули три керовані авіабомби у район Вовчанська.

На Куп’янському напрямку ворог досить активний – 17 разів намагався атакувати наші підрозділи. Зокрема, в районах населених пунктів Синьківка, Берестове, Невське, Макіївка, Стельмахівка та Сергіївка. Біля останнього противник діяв за підтримки штурмової авіації. Бої ще тривають в трьох локаціях. Ситуація контрольована. 

На Лиманському напрямку на цей час відбито пʼять ворожих атак. Окупанти отримали відсіч в районах Невського і Торського.

На Сіверському напрямку українські воїни відбивають дві атаки ворога. Ситуація контрольована. Ще один штурм вже завершився.

На Краматорському напрямку продовжуються два бойових зіткнення Ситуація контрольована. Загальна кількість атак – без змін. У район Часового Яру ворог бив некерованими авіаційними ракетами.

На Покровському напрямку відбуваються активні бойові дії. 12 боєзіткнень з 15 тривають. Найгарячіше - у районі Новоолександрівки. Два авіаудари трьома КАБами ворог завдав біля Олександрополя і Калинового.

На Курахівському напрямку кількість боєзіткнень зросла до дев’яти. Ворог атакував у районах Красногорівки, Новомихайлівки, Парасковіївки та Костянтинівки. 

На решті напрямків обстановка суттєвих змін не зазнала. Окрім того, що ворог завдав двох авіаударів по районах сіл Макарівка Донецької області та Новоандріївка на Запоріжжі - це Времівський і Оріхівський напрямок відповідно.

Підрозділи Сил оборони мужньо стримують ворожі спроби просування у глибину території України та виснажують наступальний потенціал загарбників. У деяких районах наші воїни здійснюють заходи для покращення тактичного положення. 

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