У Києві завершили весь комплекс робіт на Дегтярівському шляхопроводі – відкрили заїзди та з'їзди з нього.
Частково рух мостом почали ще торік. Тоді проїзд діяв для авто та трамваїв, повідомив мер міста Віталій Кличко.
Дегтярівський шляхопровід був зведений 1963 року і капітально його не ремонтували аж до червня 2023.
"Мостовики розібрали всі конструкції споруди та замінили на нові з покращеними характеристиками. Фактично побудували новий шляхопровід!" – вважає Кличко.
Трамвайна лінія збережена. Там встановили відокремлене трамвайне полотно.
"Змонтували перильну огорожу, встановили антипаркувальні стовпчики. Здійснили роботи з озеленення та благоустрою території. Влаштували тротуари з велодоріжкою", – сказав мер.
- У вересні 2023, після початку реконструкції, на цьому мосту обвалилися декілька прольотів.
- Із 2020 року Дегтярівський шляхопровід перебував у аварійному стані. Щоб запобігти падінню частини аварійного мосту, у 2022 році місто здійснило протиаварійні роботи з демонтажу 4-х деформованих балок прогонової будови. У 2023 підрядна організація ТОВ RDS розпочала реконструкцію шляхопроводу у складі транспортної розв’язки.
- Рух шляхопроводом був закрити з 13 червня до середини грудня.