Це той міст, прогони якого обвалилися в вересні 2023.

У Києві завершили весь комплекс робіт на Дегтярівському шляхопроводі – відкрили заїзди та з'їзди з нього.

Частково рух мостом почали ще торік. Тоді проїзд діяв для авто та трамваїв, повідомив мер міста Віталій Кличко.

Дегтярівський шляхопровід був зведений 1963 року і капітально його не ремонтували аж до червня 2023.

"Мостовики розібрали всі конструкції споруди та замінили на нові з покращеними характеристиками. Фактично побудували новий шляхопровід!" – вважає Кличко.

Трамвайна лінія збережена. Там встановили відокремлене трамвайне полотно.

"Змонтували перильну огорожу, встановили антипаркувальні стовпчики. Здійснили роботи з озеленення та благоустрою території. Влаштували тротуари з велодоріжкою", – сказав мер.