В Україні хочуть націоналізувати 6 підприємств, власниками яких є росіяни

Йдеться про підприємства, що входять до російської корпорації "Група Поліпластик".

Мінюст за матеріалами Офісу генпрокурора подав до Вищого антикорупційного суду позов про застосування до співвласників російської корпорації «Група Поліпластик» санкції – стягнення в дохід держави активів. Йдеться про шість українських підприємств, серед яких два трубних заводи.

Про це повідомили у пресслужбі Офісу генпрокурора.

Зазначається, що російська корпорація – це великий промисловий конгломерат, який спеціалізується на виробництві високотехнологічних полімерних труб та композитних полімерних матеріалів, які мають широке коло застосування.Власники цієї корпорації підтримують загарбницьку політику держави-агресора, матеріально-технічно забезпечують функціонування окупаційних адміністрацій півострова Крим, беруть участь у розробці композитного матеріалу для вдосконалення зразка стрілецької зброї, яка поставляється на замовлення міністерства оборони РФ.

Також вони здійснюють постачання полімерів до підприємств військово-промислового комплексу РФ.

"Досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу здійснюється слідчими Головного слідчого управління СБУ, за оперативного супроводу співробітників Департаменту захисту національної державності СБУ (ст. 110-2 КК України)", – додали прокурори.