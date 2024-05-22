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В Україні хочуть націоналізувати 6 підприємств, власниками яких є росіяни

Йдеться про підприємства, що входять до російської корпорації "Група Поліпластик".

В Україні хочуть націоналізувати 6 підприємств, власниками яких є росіяни
Підприємство, яке хочуть націоналізувати
Фото: Офіс генпрокурора

Мінюст за матеріалами Офісу генпрокурора подав до Вищого антикорупційного суду позов про застосування до співвласників російської корпорації «Група Поліпластик» санкції – стягнення в дохід держави активів. Йдеться про шість українських підприємств, серед яких два трубних заводи.

Про це повідомили у пресслужбі Офісу генпрокурора.

Зазначається, що російська корпорація – це великий промисловий конгломерат, який спеціалізується на виробництві високотехнологічних полімерних труб та композитних полімерних матеріалів, які мають широке коло застосування.Власники цієї корпорації підтримують загарбницьку політику держави-агресора, матеріально-технічно забезпечують функціонування окупаційних адміністрацій півострова Крим, беруть участь у розробці композитного матеріалу для вдосконалення зразка стрілецької зброї, яка поставляється на замовлення міністерства оборони РФ. 

Також вони здійснюють постачання полімерів до підприємств військово-промислового комплексу РФ.

"Досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу здійснюється слідчими Головного слідчого управління СБУ, за оперативного супроводу співробітників Департаменту захисту національної державності СБУ (ст. 110-2 КК України)", – додали прокурори. 

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