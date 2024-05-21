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ФДМУ продав на аукціонах перші санкційні активи - квартири Сальдо і російського олігарха Шелкова

За майно Сальдо виручили 2,9 млн грн, а Шелкова - понад 4 млн грн.

ФДМУ продав на аукціонах перші санкційні активи - квартири Сальдо і російського олігарха Шелкова
Володимир Сальдо
Фото: Предоставлено Владимиром Марусом

Фонд державного майна продав на онлайн-аукціонах Prozorro.Продажі перші санкційні активи — йдеться про квартири керівника окупаційної адміністрації Херсонщини Володимира Сальдо та російського олігарха Михайла Шелкова.

За інформацією пресслужби ФДМУ, онлайн-аукціони відбулися 21 травня. 

СЕО Прозорро.Продажі Сергій Бут заявив, що це повторні торги з продажу квартир, на яких вартість об’єктів є вдвічі зниженою. "Попри це, загалом 11 учасників прийшли змагатися за санкційне майно. Конкуренція учасників на торгах дозволила підвищити стартову ціну, і після укладання угод за результатами онлайн-аукціонів до Фонду ліквідації наслідків збройної агресії надійде понад 6,9 млн гривень", - розповів Бут.

Вартість квартири, які належала олігархові Шелкову, стартувала на торгах з майже 3,8 млн гривень. За неї змагалися два учасники. Найвищою стала ставка понад 4 млн гривень. Чотирикімнатне житло площею 175.5 м кв. розташоване у будинку із закритою територією у Приморському районі Одеси. 

Інший об'єкт - квартиру Володимира Сальдо - ФДМУ виставив на торги зі стартовою ціною майже 1,9 млн гривень. У результаті конкуренції з 9 учасників її фінальна вартість сягнула понад 2.9 млн гривень. Нерухомість площею майже 130 м кв. розташована неподалік пляжу Аркадія в Одесі.

"Переможці аукціонів мають 20 робочих днів на сплату вартості лотів після дня завершення аукціону. Договір купівлі-продажу підписується лише після надходження коштів на рахунки Фонду ліквідації наслідків збройної агресії", - повідомив Фонд держмайна.

Голова Фонду Віталій Коваль зазначив, що у ФДМУ нині в опрацюванні перебувають 753 одиниці санкційного майна. 

"Це квартири та будинки, підприємства та заводи, нежитлові приміщення, автомобілі і навіть паркомісця. Кожен актив ворогів України ми активно готуємо до реалізації: знімаємо арешти, приводимо у відповідність документацію, проводимо реєстраційні дії тощо", - розповів Коваль.

Наступного тижня - 31 травня - в системі Прозорро.Продажі відбудуться торги з продажу ще одного санкційного активу — конфіскованого у російського олігарха заводу "ПентоПак". Взяти участь у торгах можна зареєструвавшись на одному з акредитованих в системі Прозорро.Продажі майданчиків.

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