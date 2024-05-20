​Ціни на АЗС зростуть: уряд пропонує підвищити акцизи

Кабінет Міністрів пропонує підвищити податки на пальне впродовж кількох років, а розпочатися цей процес має вже 1 липня. Законопроєкт передали ознайомитися депутатам парламенту. Тим часом продавці пального заявляють про його потенційний дефіцит, хоч причина цього не в нових акцизах.

Друга спроба підвищити акцизи

Уряд розробив спеціальний законопроєкт, яким пропонує внести зміни до Податкового кодексу — збільшити ставки акцизного податку на пальне. Це вже друга спроба підвищити їх цьогоріч: у березні Кабмін публікував розрахунки, однак після хвилі критики так і не надіслав проєкту закону до Верховної Ради. Цього ж разу урядовці пішли далі: цифри підкоригували і новий документ зареєстрували в парламенті. Дали ознайомитися депутатам, хоча профільний комітет законопроєкту ще не розглядав.

Фото: facebook/Герман Галущенко Міністр енергетики Герман Галущенко

Підвищити акцизи пропонують на всі види пального: бензин, дизель й автомобільний газ. Але не відразу — процес розтягнеться на чотири роки. Розпочнеться він улітку й завершиться до кінця 2027-го.

Графік підвищення ставок акцизного податку на пальне (євро за 1000 літрів)

Назва пального І півр. 2024 ІІ півр. 2024 2025 2026 2027 2028 Бензини автомобільні 213,5 242,60 271,70 300,80 329,90 359,00 Дизельне пальне 139,5 177,60 215,70 253,80 291,90 330,00 Скраплений газ* 52 165,00 193,00 221,00 249,00 277,00 Паливо моторне альтернативне 162 184,08 206,16 228,24 250,32 272,4

Отже, в уряді хочуть підвищувати акцизи на пальне в чотири етапи. Перший стартує 1 липня, далі цифри переглядатимуть щороку з 1 січня. У підсумку податок на бензин зросте в понад півтора разу, солярки — більш ніж удвічі. А найдужче збільшення акцизу може чекати на автомобільний газ — аж уп’ятеро. На громадське обговорення розрахунків Кабмін не виносив, бо це законодавством не передбачено.

«Акциз підвищуватиметься поступово. Тобто з 1 липня можна очікувати збільшення ціни на пальне приблизно на гривню на всі його види. Якщо ж говорити про сумарне підвищення за весь період, то ціна на бензин збільшиться приблизно на 7 гривень за літр, а дизельне пальне — на 9 гривень. Але тут можна говорити лише про збільшення податкової частки в ціні», — вважає директор Консалтингової групи А95 Сергій Куюн.

Тобто загалом вартість пального може бути й більшою, якщо ситуація на ринку сприятиме цьому. Скажімо, подорожчає нафта. Україна після початку повномасштабного вторгнення повністю покладається на імпорт пального. Адже ще у 2022 році росіяни знищили українську нафтопереробну галузь.

Підвищення акцизів не оминути, переконують в уряді, і називають головну причину: податкові збори в Україні намагаються зрівняти з європейськими. І це не забаганка, а реальна вимога для вступу України до ЄС.

«Звісно, можемо взяти й одразу підняти акцизи, наприклад, у два з половиною рази. Але це призведе до катастрофічних наслідків. Потрібно колись розпочинати. Тим паче, є конкретна дата. Можна подивитися в Угоді про асоціацію, і там прописано, що привести до ладу акцизи треба впродовж 11 років з моменту ратифікації цього документа», — пояснив експерт з питань енергетики Геннадій Рябцев.

Кабінет Міністрів має й іншу підставу підвищити акцизи на пальне — дефіцит державного бюджету. Фактично всі соціальні видатки держава покриває за рахунок міжнародної допомоги. А власні доходи Україна витрачає на оборону. У 2024 році уряд узяв зобов’язання перед міжнародними партнерами знайти додатково близько 38 млрд грн. І підвищення акцизів на пальне — один з механізмів наповнити державний бюджет. Якщо законопроєкт ухвалять, до кінця року держава може отримати додатково понад 15,5 млрд грн.

«1,7 трлн грн, які ми витрачаємо на оборону, ще треба заробити. Тобто їх відразу немає, ще мають сплатити до бюджету. У тому числі й за рахунок завезення до країни пального та його продажу. А це зарплата наших воїнів, це екіпірування, це харчування для армії», — розповів економіст Олег Пендзин.



Постачальники палива прогнозують підвищення цін

Гравці ринку пального на урядову пропозицію підвищити акцизи відреагували по-різному. В Українській асоціації скрапленого газу різко розкритикували ініціативу: мовляв, через неї ціна на автогаз добряче стрибне вже влітку — до 6 грн за літр. Постачальники бензину й дизелю дещо стриманіші, але також прогнозують подорожчання, хоч не таке різке. Вважають, що збалансувати його може подешевшання нафти.

Утім світові ціни на нафту поки що не демонструють суттєвих змін. Вартість ресурсу марки Brent тримається на рівні понад 80 доларів за барель. Тенденцію до зростання спостерігають у межах менш ніж 1 %, тому висновки робити рано.

«Я не прихильник високих податків на нафтопродукти. Логіка дуже проста — коли податки високі, то є можливість уникати їхньої сплати. Якимсь дивним чином на бензин, дизель ті самі ставки плюс-мінус залишилися, що й у першому варіанті пропозиції уряду. А на скраплений газ, соціальний нафтопродукт, ставка виростає не в півтора разу, не у два рази, а значно більше. Я не розумію, чому ми обрали одну з найвищих ставок на скраплений газ у Європі», — зазначив аналітик нафтового ринку Олександр Сіренко.

Якщо Верховна Рада проголосує за пропозицію уряду, то перший етап підвищення цін на пальне припаде саме на початок жнив. І це матиме наслідки для аграріїв, які не можуть зробити запас. Бо, зокрема, склади пального можуть стати ціллю для російських ударів.

«Коли влітку 2023 року повернули ПДВ й акцизи на пальне, тоді ціни піднялися в межах 6 гривень. Зараз ми очікуємо, що така ініціатива може обернутися зростанням десь до 5 %. Липень — це активна фаза збиральної кампанії. Аграрії закуповують запаси пального під час роботи. Відповідно, якщо підвищать акциз, то це будуть додаткові витрати й цю ціну доведеться закласти в товар», — розповів заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук.



Складне питання автомобільного газу

Найбільші дискусії викликає урядова пропозиція уп’ятеро підвищити акциз на автогаз. Чинний збір становить 52 євро за тонну, а за чотири роки він може зрости до 277 євро.

У попередньому проєкті, який публікували наприкінці березня, Кабінет Міністрів пропонував збільшити акциз на автогаз лише на 18 євро для тонни. У Міністерстві фінансів, яке і розрахувало нові ставки, такої різкої зміни цифр поки що не пояснили.

Фото: Макс Требухов

«Дев’ятий рік поспіль нафтове лобі намагається підвищити ставку акцизу на газ. Це буде найвищий акциз на скраплений газ у Європі. Цей вид пального зросте вже з початку липня в межах 6 грн за літр», — переконаний голова Української асоціації скрапленого газу Станіслав Батраченко.

Ціни на автомобільний газ за останні два роки змінювали в кілька етапів. Навесні 2022 року весь ринок пального був на межі колапсу, постачальники повністю перебудували логістику. Тепер паливо імпортуємо з європейського ринку.

Торік восени митна служба посилила перевірки документів на імпортний автогаз, бо значну частину ресурсу приховано імпортували з Росії. Європейські дилери маскували походження пального. Закуповували автогаз у росіян через дешевші ціни, змінювали документи й перепродували в Україну. Іноді йшлося про банальну підробку паперів, але здебільшого про іншу схему: до російського продукту додавали невелику частку європейського. За розрахунками аналітичного центру DIXI group, у 2022 році кожен другий літр автомобільного газу, який продавали на українських заправках, міг бути російським.

Прискіпливіші перевірки митних документів торік збіглися з початком блокади польськими фермерами кордону з Україною. І ці два фактори значно вплинули на ціну, яка подекуди злетіла до понад 36 грн за літр. Та вже з початку року вартість пішла на спад: натепер автогаз коштує майже 27 грн.

«Ніхто від нас не вимагає підвищувати ставки акцизів уже, це рекомендація. При цьому уряд займає якусь нестабільну позицію. У 2022 році він скасував ПДВ й акцизи, а це втрати доходів бюджету. Тепер, навпаки, збільшує акцизи. Бензин і дизель — там зростання незначне й розтягнуте в часі. Утім особливо цинічним видається таке значне підвищення акцизів на скраплений газ. Ціна автогазу фактично вирівняється із ціною бензину. І тут немає логіки», — зазначив економічний експерт Ілля Несходовський.



Дефіцит пального: штучне нагнітання чи є підстави?

З 18 травня набули чинності зміни до законодавства про удосконалення мобілізації. І на ці новації нарікали дилери пального. Мовляв, за кордон не випускатимуть водіїв, які не отримали спеціального коду в ТЦК. Переконували, що все це нібито загрожує дефіцитом пального, бо нікому буде завозити його.

«Під ТЦК черги такі, що неможливо завчасно отримати код. Прописати закон — одне, а виконати — інше. І це кожен водій має вирішувати: ТЦК, ВЛК, а потім бронь, але це не точно. Запаси пального є на два тижні, тільки на АЗС. Ніхто зараз не накопичує палива на якійсь нафтобазі», — пояснив засновник логістичної групи компаній «Прайм» Дмитро Льоушкін.

Утім ще минулої осені Верховна Рада ухвалила закон, який зобов'язує постачальників зберігати стратегічні запаси пального на випадок екстрених ситуацій. Йдеться про резерви на два-три місяці.

Тим часом прикордонники пояснили, що саме змінилося у правилах перетину кордону з 18 травня. Чоловіки, які мають законні підстави виїхати до інших країн, повинні подбати про військово-облікові документи: або військовий квиток, або тимчасове посвідчення військовозобов’язаного. Йдеться про заброньованих на період мобілізації працівників, а також непридатних до служби у війську, багатодітних батьків чи одинаків.

«У них під час прикордонного контролю перевірятимуть наявність військово-облікового документа з відповідними відмітками. Ці перевірки не стосуються осіб з інвалідністю чи тих, хто їх супроводжує; водіїв, які перевозять гуманітарні вантажі; водіїв, які здійснюють міжнародні перевезення вантажів і пасажирів», — пояснив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко.

У ТЦК уже не раз реагували на закиди від дилерів про перевірки їхніх водіїв. Пояснювали: кермувальники такі самі громадяни, як і решта. Преференцій не мають і зобов'язані дотримуватися правил військового обліку.