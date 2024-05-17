Уряд звільнив заступників глави Мінінфраструктури

17 травня Кабінет Міністрів України звільнив трьох заступників міністра розвитку громад, територій та інфраструктури.
Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.
Під звільнення потрапили Олександра Азархіна, Юрій Васьков і Анна Юрченко.
- Минулого тижня на засіданні парламентської фракції "Слуга народу" за участю премʼєр-міністра Дениса Шмигаля ухвалили рішення розділити Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України. Із відомства утворять два окремі міністерства: Міністерство інфраструктури та Міністерство регіональної політики.
- Згодом Рада звільнила Олександра Кубракова з посади глави відомства. Через декілька днів Кабмін призначив тимчасових керівників міністерств.
- Так, Мінфінфраструктури керуватиме Василь Шкураков, а Мінагрополітики – Тарас Висоцький. Останній, до речі, торік отримав підозру в розтраті 62 млн гривень під час закупівлі продуктів. Справа стосується закупівлі харчування для забезпечення нагальних потреб держави в умовах воєнного стану.