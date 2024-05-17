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Уряд звільнив заступників глави Мінінфраструктури

Під звільнення потрапили Олександра Азархіна, Юрій Васьков і Анна Юрченко.

Уряд звільнив заступників глави Мінінфраструктури
Засідання уряду 17 травня 2024 року
Фото: КМУ

17 травня Кабінет Міністрів України звільнив трьох заступників міністра розвитку громад, територій та інфраструктури.

Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Під звільнення потрапили Олександра Азархіна, Юрій Васьков і Анна Юрченко.

  • Минулого тижня на засіданні парламентської фракції "Слуга народу" за участю премʼєр-міністра Дениса Шмигаля ухвалили рішення розділити Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України. Із відомства утворять два окремі міністерства: Міністерство інфраструктури та Міністерство регіональної політики.
  • Згодом Рада звільнила Олександра Кубракова з посади глави відомства. Через декілька днів Кабмін призначив тимчасових керівників міністерств.
  • Так, Мінфінфраструктури керуватиме Василь Шкураков, а Мінагрополітики – Тарас Висоцький. Останній, до речі, торік отримав підозру в розтраті 62 млн гривень під час закупівлі продуктів. Справа стосується закупівлі харчування для забезпечення нагальних потреб держави в умовах воєнного стану.
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