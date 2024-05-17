Уряд звільнив заступників глави Мінінфраструктури

Під звільнення потрапили Олександра Азархіна, Юрій Васьков і Анна Юрченко.

Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Під звільнення потрапили Олександра Азархіна, Юрій Васьков і Анна Юрченко.

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