Уряд продовжив на місяць відстрочку від призову, надану рішенням Мінекономіки
Уряд продовжив на місяць відстрочку від призову, надану рішенням Мінекономіки
60 днів для явки в ТЦК, вручення повісток по-новому й санкції для ухилянтів
60 днів для явки в ТЦК, вручення повісток по-новому й санкції для ухилянтів
Учасниця Євробачення від України впала під час репетиції
Учасниця Євробачення від України впала під час репетиції
У розвідці США зробили прогноз щодо завершення війни в Україні
У розвідці США зробили прогноз щодо завершення війни в Україні
Чоловіки жовтіли і помирали: що виявили в психоневрологічному інтернаті на Вінниччині
Чоловіки жовтіли і помирали: що виявили в психоневрологічному інтернаті на Вінниччині
В Україні була масштабна повітряна тривога: загроза крилатих ракет та БпЛА (доповнено)
В Україні була масштабна повітряна тривога: загроза крилатих ракет та БпЛА (доповнено)
“Інавгурацію” Путіна відвідають сім країн ЄС, – Reuters
“Інавгурацію” Путіна відвідають сім країн ЄС, – Reuters
На "гарячому" затримали агентів РФ, які передавали інформацію про дислокацію ЗСУ на Київщині та Черкащині
На "гарячому" затримали агентів РФ, які передавали інформацію про дислокацію ЗСУ на Київщині та Черкащині
Затримали двох полковників УДО, які на замовлення ФСБ готували замах на Зеленського
Затримали двох полковників УДО, які на замовлення ФСБ готували замах на Зеленського
ГоловнаЕкономікаДержава

Нардеп Фролов: Мінінфраструктури розділять на два міністерства

Із відомства постануть Міністерство інфраструктури та Міністерство регіональної політики.

Нардеп Фролов: Мінінфраструктури розділять на два міністерства
Очільник Мінінфраструктури Олександр Кубраков
Фото: Пресслужба Мінінфраструктури

На засіданні парламентської фракції "Слуга народу" за участю премʼєр-міністра Дениса Шмигаля ухвалили рішення розділити Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України.

Про це повідомив член Комітету з питань бюджету, народний депутат Павло Фролов.

За його словами, із відомства утворять два окремі міністерства: Міністерство інфраструктури та Міністерство регіональної політики.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies