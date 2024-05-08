Нардеп Фролов: Мінінфраструктури розділять на два міністерства

На засіданні парламентської фракції "Слуга народу" за участю премʼєр-міністра Дениса Шмигаля ухвалили рішення розділити Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України.
Про це повідомив член Комітету з питань бюджету, народний депутат Павло Фролов.
За його словами, із відомства утворять два окремі міністерства: Міністерство інфраструктури та Міністерство регіональної політики.
- У грудні 2022 року Кабмін приєднав Міністерство розвитку громад та територій до Мінінфраструктури, утворивши таким чином Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України.
- У березня цього року Денис Шмигаль анонсував скорочення кількості міністерств на третину. Також він повідомляв, що триває робота зі створення Центру Уряду, який виконуватиме допоміжні адміністративні функції.