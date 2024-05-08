До складу увійдуть представники ключових міністерств та відомств, народні депутати, представники громад.

Сьогодні уряд створив Штаб підготовки до наступного опалювального сезону. До його складу увійдуть представники ключових міністерств та відомств, народні депутати, представники громад.

Про це заявив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

"Штаб координуватиме всі роботи з подолання наслідків російського енергетичного терору, модернізації та адаптації паливно-енергетичного комплексу до нових викликів", – зазначив очільник уряду.

Також, за словами Шмигаля, вдасться активніше залучати допомогу від партнерів і працювати над вирішенням боргової кризи в енергетиці.

"Зробимо усе, щоб наступної осені та взимку в оселях усіх українців було світло і тепло, а підприємства мали доступ до електропостачання", – додав прем’єр.