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Уряд створив штаб підготовки до наступного опалювального сезону

До складу увійдуть представники ключових міністерств та відомств, народні депутати, представники громад. 

Уряд створив штаб підготовки до наступного опалювального сезону
Уряд анонсував нові правила допомоги для ВПО
Фото: Кабмін

Сьогодні уряд створив Штаб підготовки до наступного опалювального сезону. До його складу увійдуть представники ключових міністерств та відомств, народні депутати, представники громад. 

Про це заявив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

"Штаб координуватиме всі роботи з подолання наслідків російського енергетичного терору, модернізації та адаптації паливно-енергетичного комплексу до нових викликів", – зазначив очільник уряду. 

Також, за словами Шмигаля, вдасться активніше залучати допомогу від партнерів і працювати над вирішенням боргової кризи в енергетиці. 

"Зробимо усе, щоб наступної осені та взимку в оселях усіх українців було світло і тепло, а підприємства мали доступ до електропостачання", – додав прем’єр. 

  • На початку квітня в Україні почалася підготовка до наступного опалювального сезону. В "Укренерго" заявили, що моделюють різні сценарії проходження сезону і обговорюють, що треба зробити, аби пройти його збалансовано і з якомога меншими ризиками. 
  • У минулий опалювальний сезон Україна заходила зі значно посиленою системою протиповітряної оборони. І влада, і експерти галузі очікували, що росіяни знову намагатимуться занурити українців у темряву. Країна готувалася до нових масованих ударів. Але ворог змінив тактику — тепер він атакує окремі енергетичні об’єкти, застосовуючи одночасно по кілька ракет чи дронів. Як наша енергетика пережила зиму, про це докладно у матеріалі LB.ua.
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