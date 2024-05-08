Сьогодні уряд створив Штаб підготовки до наступного опалювального сезону. До його складу увійдуть представники ключових міністерств та відомств, народні депутати, представники громад.
Про це заявив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.
"Штаб координуватиме всі роботи з подолання наслідків російського енергетичного терору, модернізації та адаптації паливно-енергетичного комплексу до нових викликів", – зазначив очільник уряду.
Також, за словами Шмигаля, вдасться активніше залучати допомогу від партнерів і працювати над вирішенням боргової кризи в енергетиці.
"Зробимо усе, щоб наступної осені та взимку в оселях усіх українців було світло і тепло, а підприємства мали доступ до електропостачання", – додав прем’єр.
- На початку квітня в Україні почалася підготовка до наступного опалювального сезону. В "Укренерго" заявили, що моделюють різні сценарії проходження сезону і обговорюють, що треба зробити, аби пройти його збалансовано і з якомога меншими ризиками.
- У минулий опалювальний сезон Україна заходила зі значно посиленою системою протиповітряної оборони. І влада, і експерти галузі очікували, що росіяни знову намагатимуться занурити українців у темряву. Країна готувалася до нових масованих ударів. Але ворог змінив тактику — тепер він атакує окремі енергетичні об’єкти, застосовуючи одночасно по кілька ракет чи дронів. Як наша енергетика пережила зиму, про це докладно у матеріалі LB.ua.