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Мінвідновлення закликало перевізників приєднуватись до єдиного порталу офіційних автобусних маршрутів

Вже шість компаній приєднались до єдиного порталу офіційних автобусних маршрутів.

Мінвідновлення закликало перевізників приєднуватись до єдиного порталу офіційних автобусних маршрутів
Ілюстративне фото
Фото: Pixabay

Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України повідомило, що наразі йде тестування єдиного порталу офіційних автобусних маршрутів.

“Вже шість компаній приєднались до єдиного порталу офіційних автобусних маршрутів. Серед них як пасажирські перевізники, так і агрегатори квитків на автобуси. Наразі ведуться технічні роботи щодо інтеграції ще 15 перевізників до порталу”, – повідомляє міністерство. 

Відомство зазначає, що перевізникам варто приєднатись до порталу, оскільки у першу чергу це безоплатна можливість стати партнером єдиного державного ресурсу з легальними маршрутами. Це місце, де після тестування та повноцінного запуску, пасажир зможе перевірити маршрут, розклад руху та придбати квитки безпосередньо на сайті перевізника. Щоб пасажири змогли легко знаходити квитки на офіційні маршрути, перевізники можуть інтегруватись до Порталу. 

Для цього перевізнику слід написати офіційний лист на електронну адресу Укртрансбезпеки [email protected]. Там вказати маршрути та один ресурс, де відбувається продаж квитків. Докладніше – за посиланням.

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