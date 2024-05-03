Уряд створив окрему підгрупу, яка працюватиме над питанням конфіскації російських активів за кордоном

До складу підгрупи увійдуть представники міністерств, Офісу Президента, парламенту, Нацбанку, а також українські та іноземні експерти.

Кабінет Міністрів створює окрему підгрупу, яка працюватиме над питанням конфіскації російських суверенних активів за кордоном.

Про це на засіданні уряду 3 травня повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

До складу підгрупи увійдуть представники міністерств, Офісу Президента, парламенту, Нацбанку, а також українські та іноземні експерти.

"Ми вже зараз дискутуємо з нашими партнерами про конкретні механізми того, як саме Росія має заплатити. Під час візиту урядової делегації до США мали неформальні зустрічі стосовно перспектив та шляхів конфіскації. Провели важливий круглий стіл з цього приводу за участі представників країн G7. Вдячні Канаді, зокрема віцепремʼєрці Христі Фріланд за організацію модерації. Були представники ЄС, Швеції, Польщі", - розповів Шмигаль.

Він додав, що на круглому столі були присутні представники наукових кіл, аби створити юридично виважений і дієвий механізм використання російських активів.

Також на засіданні уряду затвердили проєкт указу Президента, який оновлює склад робочої групи, що займається розробкою механізмів відшкодування.

"Важливо, що деякі наші партнери вже зробили рішучі кроки. Одним із лідерів цього процесу була Канада. Також нещодавно Конгрес США надав Президенту широкі повноваження в питанні конфіскації російських суверенних активів", - повідомив Шмигаль.