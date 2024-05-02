Шмигаль: Україна в березні залучила рекордну суму міжнародної допомоги

У березні Україна залучила рекордну суму міжнародної допомоги — понад 9 млрд доларів. Загалом від початку року Україна вже залучила близько 12 млрд доларів фіндопомоги.
Про це Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявив під час наради з фінансово-економічних питань.
"Провів нараду з фінансово-економічних питань за участі Мінфіну, Мінекономіки, Нацбанку, Держказначейства та НКЦПФР. Заслухав інформацію щодо поточної ситуації з виконанням бюджету та ритмічності надходження міжнародної фінансової допомоги. У березні уряд залучив рекордну суму — понад 9 млрд доларів.
У квітні отримали ще 1,5 млрд євро в межах Ukraine Facility. Загалом від початку року Україна вже залучила близько 12 млрд доларів фіндопомоги", — зазначив глава уряду.
Під час засідання окремо обговорили підвищення фінансової спроможності оборонно-промислового комплексу та шляхи активізації кредитування проєктів приватного сектору.
"Заслухав попередні напрацювання Мінфіну, Мінекономіки та Нацбанку. Дав завдання прискорити цю роботу. Розвиток внутрішнього ринку, створення стимулів для українських підприємств у фокусі уряду", — додав Шмигаль.
- 1 лютого рішення про надання 50 млрд євро Україні прийняли на засіданні Євроради. Кошти надходитимуть до України протягом чотирьох років. На основі щорічного звіту Комісії про реалізацію Механізму для України Європейська Рада щороку проводитиме дебати щодо Механізму з метою надання вказівок.
- Програма Ukraine Facility Європейського Союзу передбачає надання Україні 50 млрд євро впродовж 2024-2027 років. З цієї суми 39 млрд євро будуть спрямовані до державного бюджету для посилення макрофінансової стабільності.