Шмигаль: Україна в березні залучила рекордну суму міжнародної допомоги

У березні Україна залучила рекордну суму міжнародної допомоги — понад 9 млрд доларів. Загалом від початку року Україна вже залучила близько 12 млрд доларів фіндопомоги.

Про це Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявив під час наради з фінансово-економічних питань.

"Провів нараду з фінансово-економічних питань за участі Мінфіну, Мінекономіки, Нацбанку, Держказначейства та НКЦПФР. Заслухав інформацію щодо поточної ситуації з виконанням бюджету та ритмічності надходження міжнародної фінансової допомоги. У березні уряд залучив рекордну суму — понад 9 млрд доларів.

У квітні отримали ще 1,5 млрд євро в межах Ukraine Facility. Загалом від початку року Україна вже залучила близько 12 млрд доларів фіндопомоги", — зазначив глава уряду.

Під час засідання окремо обговорили підвищення фінансової спроможності оборонно-промислового комплексу та шляхи активізації кредитування проєктів приватного сектору.

"Заслухав попередні напрацювання Мінфіну, Мінекономіки та Нацбанку. Дав завдання прискорити цю роботу. Розвиток внутрішнього ринку, створення стимулів для українських підприємств у фокусі уряду", — додав Шмигаль.