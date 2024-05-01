Україна вийшла на довоєнні показники експорту, – міністр економіки

Перший віцепрем’єр-міністр – міністр економіки Юлія Свириденко заявила, що минулого місяця експорт склав понад 13 млн тонн, перевершивши показники лютого 2022 року. У грошовому вимірі експорт у квітні сягнув $3,3 млрд.

Про це повідомляє пресслужба Мінекономіки України.

“Заходи з відновлення та нарощування експорту, які вживає Уряд України спільно з нашими міжнародними партнерами, дають чудовий результат. За підсумками квітня маємо рекордний з часу широкомасштабного вторгнення Росії в Україну обсяг експорту – 13,1 млн тонн. Це на 1,3 млн тонн більше, ніж в березні. І більше, ніж Україна експортувала в лютому 2022 року. Працюємо далі над нарощенням обсягів експорту, передовсім несировинного, адже важлива складова нашої політики “Зроблено в Україні”. Разом зі збільшенням обсягів виробництва та залученням інвестицій у реальний сектор це сприятиме розвитку економіки”, – зазначила Юлія Свириденко.

За її словами, на зростання показників експорту вплинуло, зокрема, відкриття альтернативного морського коридору влітку минулого року, який дозволяє Україні експортувати, зокрема, зерно та метал. Також перспективі реалізації експортного потенціалу України сприяє програма страхування суден UNITY, створена спільно з британським урядом та пулом страхових компаній. Позитивно вплинуло на експорт розширення пропускної здатності Ліній Солідарності, передусім з Молдовою і Румунією, а також покращення умов транспортування вантажів залізницею до дунайських портів.

Відомство нагаладо, що 1 березня в Лондоні в рамках візиту до Великої Британії української делегації було оголошено про розширення Програми доступного страхування суден UNITY, яку реалізують Marsh McLennan і Lloyd’s of London спільно з урядом України. Страхувати за програмою можна не лише морські перевезення зерна та інших важливих продовольчих товарів, але й судна, що перевозять усі невійськові вантажі, в тому числі судна із металом, також страхування доступне для контейнерних перевезень.