Шмигаль: українсько-польський кордон фактично розблокований

Українсько-польський кордон фактично розблокований.
Про це на засіданні 30 квітня заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.
За його словами, план порозуміння, який представив український уряд, дав результат.
"Сподіваємося, ми перегорнули цю сторінку у відносинах з Польщею, і далі наші стосунки будуватимуться на прагматичній взаємовигідній основі", - зазначив Шмигаль.
Він висловив вдячність польському колезі Дональду Туску "за зусилля в цьому напрямку".
- В ніч на 29 квітня польські протестувальники розблокували усі пункти пропуску на кордоні із Україною. Проте залишилися обмеження на в’їзд до Польщі вантажівок із зерновими.
- Переговори між аграрними міністерствами та асоціаціями обох держав продовжуватимуться і надалі. Сторони домовилися щомісяця обмінюватися цифрами щодо транзиту сільськогосподарської продукції, щоб контролювати ситуацію.
- Прикордонники повідомляють, що, за наявною інформацією, на в’їзд до Польщі не пропускатимуть вантажівки, які переміщують зернові культури. Такі вантажі можуть слідувати по території Польщі виключно в режимі транзиту.
- Раніше - 22 квітня - польські фермери завершили акцію протесту перед пунктом пропуску "Дорогуськ – Ягодин", яка тривала з 9 лютого.
- 20 квітня стало відомо, що відновився рух українських вантажівок у пунктах пропуску "Шегині-Медика" та "Краківець-Корчова" на кордоні з Польщею.
- Перед цим очільник польського уряду Дональд Туск звернувся до фермерів із закликом припинити блокування кордону з Україною мирним шляхом, без застосування засобів примусу з боку поліції.
- Як відомо, з 9 лютого 2024 року біля кордону з Україною тривали акції протесту польських фермерів на дорогах, які ведуть до пунктів пропуску. Головними вимогами протестувальників є заборона імпорту української агропродукції і відмова Польщі від Європейського зеленого курсу. По цьому деякі українські агротовари в Польщу йдуть лише транзитом. За цей час сталося п'ять випадків висипання українських агрокультур з вантажних вагонів на колії чи з вантажівок на дорогах.