Шмигаль: українсько-польський кордон фактично розблокований

"Сподіваємося, ми перегорнули цю сторінку у відносинах з Польщею", - зауважив глава уряду.

Українсько-польський кордон фактично розблокований.

Про це на засіданні 30 квітня заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

За його словами, план порозуміння, який представив український уряд, дав результат.

"Сподіваємося, ми перегорнули цю сторінку у відносинах з Польщею, і далі наші стосунки будуватимуться на прагматичній взаємовигідній основі", - зазначив Шмигаль.

Він висловив вдячність польському колезі Дональду Туску "за зусилля в цьому напрямку".