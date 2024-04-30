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Шмигаль: українсько-польський кордон фактично розблокований

"Сподіваємося, ми перегорнули цю сторінку у відносинах з Польщею", - зауважив глава уряду.

Шмигаль: українсько-польський кордон фактично розблокований
Протест на українсько-польському кордоні
Фото: Michał Kołodziejczak

Українсько-польський кордон фактично розблокований. 

Про це на засіданні 30 квітня заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

За його словами, план порозуміння, який представив український уряд, дав результат.

"Сподіваємося, ми перегорнули цю сторінку у відносинах з Польщею, і далі наші стосунки будуватимуться на прагматичній взаємовигідній основі", - зазначив Шмигаль. 

Він висловив вдячність польському колезі Дональду Туску "за зусилля в цьому напрямку".

  • В ніч на 29 квітня польські протестувальники розблокували усі пункти пропуску на кордоні із Україною. Проте залишилися обмеження на в’їзд до Польщі вантажівок із зерновими.
  • Переговори між аграрними міністерствами та асоціаціями обох держав продовжуватимуться і надалі. Сторони домовилися щомісяця обмінюватися цифрами щодо транзиту сільськогосподарської продукції, щоб контролювати ситуацію.
  • Прикордонники повідомляють, що, за наявною інформацією, на в’їзд до Польщі не пропускатимуть вантажівки, які переміщують зернові культури. Такі вантажі можуть  слідувати по території Польщі виключно в режимі транзиту.
  • Раніше - 22 квітня - польські фермери завершили акцію протесту перед пунктом пропуску "Дорогуськ – Ягодин", яка тривала з 9 лютого.
  • 20 квітня  стало відомо, що відновився рух українських вантажівок у пунктах пропуску "Шегині-Медика" та "Краківець-Корчова" на кордоні з Польщею.
  • Перед цим очільник польського уряду Дональд Туск звернувся до фермерів із закликом припинити блокування кордону з Україною мирним шляхом, без застосування засобів примусу з боку поліції.
  • Як відомо, з 9 лютого 2024 року біля кордону з Україною тривали акції протесту польських фермерів на дорогах, які ведуть до пунктів пропуску. Головними вимогами протестувальників є заборона імпорту української агропродукції і відмова Польщі від Європейського зеленого курсу. По цьому деякі українські агротовари в Польщу йдуть лише транзитом. За цей час сталося п'ять випадків висипання українських агрокультур з вантажних вагонів на колії чи з вантажівок на дорогах.
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