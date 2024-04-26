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Шмигаль розповів, чи будуть піднімати тарифи на газ і електроенергію

Кабмін ухвалив відповідне рішення на засіданні 26 квітня.

Шмигаль розповів, чи будуть піднімати тарифи на газ і електроенергію
Засідання уряду 26 квітня 2024 року
Фото: КМУ

Кабінет Міністрів залишив без змін тарифи на газ та електроенергію.

Як повідомив на засіданні уряду 26 квітня прем'єр-міністр Денис Шмигаль, у квітні затвердили постанову, яка зберігає пільгову ціну на газ для постачальників тепла і гарячої води для населення до кінця літа.

"Також цього тижня державний «Нафтогаз» продовжив дію пільгової ціни на газ для населення. Вона, як і раніше, буде складати 7 грн 96 коп. за куб блакитного палива. Сьогодні Уряд ухвалює рішення про продовження пільгової ціни на електроенергію для населення. 2 гривні 64 копійки за кіловат. Залишаємо цю ціну без змін", - сказав Шмигаль.

Глава уряду додав, що положення про покладання спеціальних обов’язків на учасників ринку електричної енергії продовжать до 31 травня.

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